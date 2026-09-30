Немецкая партия "Альянс Сары Вагенкнехт" с 1 октября официально меняет свое название на "Альянс за социальную справедливость и экономическую разумность". При этом политическая сила полностью сохранит привычную немецкую аббревиатуру BSW.

Как сообщает немецкое издание Spiegel, окончательное решение об изменении брендинга партийное руководство утвердило после рассмотрения сотен предложений от членов организации.

Что известно об изменении названия партии?

По итогам партийного съезда в качестве новой расшифровки аббревиатуры BSW было утверждено название "Альянс за социальную справедливость и экономическую разумность".

Представители политической силы отметили, что введение нового названия сознательно откладывали по тому, что имя основательницы имело высокий рекламный эффект во время земельных избирательных кампаний.

В заявлении партии смену названия сравнили с известным ребрендингом: "Люди старшего поколения помнят: Raider теперь называется Twix. В остальном ничего не меняется. С BSW ситуация довольно похожа".

Генеральный секретарь Оливер Рунерт подчеркнул, что использование имени политика всегда рассматривалось исключительно как временное решение для быстрого выхода на политическую арену.

"Мы использовали имя и популярность основательницы нашей партии, чтобы подчеркнуть наш политический профиль и стать узнаваемой новой силой в партийных джунглях", – сказал Рунерт.

Уход основательницы и ее скандальные заявления

Сара Вагенкнехт основала политическое движение в 2024 году после того, как долгое время была деятельницей Левой партии и возглавляла ее фракцию в Бундестаге. В конце прошлого года она объявила о своем уходе с поста лидера партии.

Политик неоднократно попадала в громкие скандалы из-за своей систематической поддержки интересов Кремля. Она публично призывала правительство Германии возобновить закупки российской нефти и требовала провести референдум по вопросу предоставления Украине крылатых ракет Taurus.

Кроме того, Вагенкнехт категорически выступала против евроатлантической интеграции Украины, требуя полностью снять с повестки дня перспективу членства Украины в НАТО, и была одной из самых ярых критиков оказания помощи Украине.