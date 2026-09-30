Як повідомляє німецьке видання Spiegel, остаточне рішення про зміну брендингу партійне керівництво затвердило після опрацювання сотень пропозицій від членів організації.

Що відомо про зміну назви партії?

За результатами партійного з'їзду новою розшифровкою абревіатури BSW встановили назву Альянс за соціальну справедливість та економічну розсудливість.

Представники політичної сили зазначили, що введення нової назви свідомо відкладали через високий рекламний ефект імені засновниці під час земельних виборчих кампаній.

У заяві партії зміну назви порівняли з відомим ребрендингом: "Люди старшого віку пам'ятають: Raider тепер називається Twix. В іншому нічого не змінюється. З BSW ситуація досить схожа".

Генеральний секретар Олівер Рунерт наголосив, що використання імені політикині завжди розглядалося виключно як тимчасове рішення для швидкого виходу на політичну арену.

"Ми використовували ім'я та популярність засновниці нашої партії, щоб підкреслити наш політичний профіль і стати впізнаваною новою силою в партійній джунглях", – сказав Рунерт.

Відхід засновниці та її скандальні заяви

Сара Вагенкнехт заснувала політичний рух у 2024 році після того, як тривалий час була діячкою Лівої партії та очолювала її фракцію в Бундестазі. Наприкінці минулого року вона оголосила про свій відхід з посади лідерки партії.

Політикиня неодноразово потрапляла у гучні скандали через свою систематичну підтримку інтересів Кремля. Вона публічно закликала уряд Німеччини відновити закупівлю російської нафти та вимагала влаштувати референдум щодо надання Україні крилатих ракет Taurus.

Крім того, Вагенкнехт категорично виступала проти євроатлантичної інтеграції України, вимагаючи повністю зняти з порядку денного перспективу українського членства в НАТО, та виступала однією з найзатятіших критиків допомоги Україні.