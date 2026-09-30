Как сообщает немецкое издание Spiegel, окончательное решение об изменении брендинга партийное руководство утвердило после рассмотрения сотен предложений от членов организации.

Что известно об изменении названия партии?

По итогам партийного съезда в качестве новой расшифровки аббревиатуры BSW было утверждено название "Альянс за социальную справедливость и экономическую разумность".

Представители политической силы отметили, что введение нового названия сознательно откладывали по тому, что имя основательницы имело высокий рекламный эффект во время земельных избирательных кампаний.

В заявлении партии смену названия сравнили с известным ребрендингом: "Люди старшего поколения помнят: Raider теперь называется Twix. В остальном ничего не меняется. С BSW ситуация довольно похожа".

Генеральный секретарь Оливер Рунерт подчеркнул, что использование имени политика всегда рассматривалось исключительно как временное решение для быстрого выхода на политическую арену.

"Мы использовали имя и популярность основательницы нашей партии, чтобы подчеркнуть наш политический профиль и стать узнаваемой новой силой в партийных джунглях", – сказал Рунерт.

Уход основательницы и ее скандальные заявления

Сара Вагенкнехт основала политическое движение в 2024 году после того, как долгое время была деятельницей Левой партии и возглавляла ее фракцию в Бундестаге. В конце прошлого года она объявила о своем уходе с поста лидера партии.

Политик неоднократно попадала в громкие скандалы из-за своей систематической поддержки интересов Кремля. Она публично призывала правительство Германии возобновить закупки российской нефти и требовала провести референдум по вопросу предоставления Украине крылатых ракет Taurus.

Кроме того, Вагенкнехт категорически выступала против евроатлантической интеграции Украины, требуя полностью снять с повестки дня перспективу членства Украины в НАТО, и была одной из самых ярых критиков оказания помощи Украине.