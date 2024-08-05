Вагенкнехт является одной из самых ярых критиков помощи Украине. Она неоднократно призывала власти прекратить поставлять оружие и отменить санкции против России.

Читайте также Госдолг Германии достиг рекорда: при чем здесь Украина

Что заявила "подруга Путина"

В Германии недавно снова вспыхнули дискуссии по проекту бюджета на следующий год. Политик Сара Вагенкнехт сделала заявление на фоне сомнений относительно реалистичности текущего проекта бюджета от правительственной коалиции.

Мы могли бы сэкономить от 30 до 50 миллиардов евро в следующем году, изменив курс в Украине, иммиграционную и энергетическую политику – путем мирных переговоров в Украине, значительного сокращения количества искателей убежища и отмены закона об отоплении,

– сказала она.

Ранее Сара Вагенкнехт постоянно апеллировала к налаживанию диалога с Кремлем и поддерживала возвращение России в систему архитектуры безопасности Европы.

К слову, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина нуждается в усиления своей противовоздушной обороны. Поэтому его страна должна увеличить объемы поставок соответствующих систем.