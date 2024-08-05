Глава немецкого Минобороны заявил, что особенно усиление ПВО Украине нужно перед зимой. В частности, это, по словам Писториуса, должно помочь нашему государству в защите своей инфраструктуры.

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Что сказал Писториус об увеличении поставок ПВО Украине

Немецкий министр обороны отметил, что его страна должна усилить возможности украинцев в обороне, особенно противовоздушной. Для этого Германия уже предоставила нашему государству три системы Patriot и несколько систем IRIS-T.

Как сторонники Украины мы должны увеличить поставки, потому что противовоздушная оборона имеет решающее значение. Особенно накануне зимнего периода для защиты гражданской и энергетической инфраструктуры,

– подчеркнул Писториус.

В то же время немецкий министр отказался отвечать на вопрос о потенциальной поддержке вооружения самолетов F-16, поступающих из Франции.

"Я не могу сейчас это комментировать, потому что мы не имеем F-16, как вы знаете. Будет ли представлено оружие для использования с F-16 – это требует проверки", – заметил глава немецкого Минобороны.

К слову, ранее немецкая оборонная промышленность вместе с Бундесвером тайно предоставила Украине большой пакет помощи. Туда вошли, в частности, ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, три реактивные системы залпового огня HIMARS, танки, боевые машины и тому подобное.