Глава німецької Міноборони заявив, що особливо посилення ППО Україні потрібно перед зимою. Зокрема, це, за словами Пісторіуса, має допомогти нашій державі у захисті своєї інфраструктури.

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Що сказав Пісторіус про збільшення постачання ППО Україні

Німецький міністр оборони зазначив, що його країна має посилити можливості українців в обороні, особливо протиповітряної. Для цього Німеччина вже надала нашій державі три системи Patriot та кілька систем IRIS-T.

Як прихильники України ми маємо збільшити постачання, бо протиповітряна оборона має вирішальне значення. Особливо напередодні зимового періоду для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури,

– підкреслив Пісторіус.

Водночас німецький міністр відмовився відповідати на питання про потенційну підтримку озброєння літаків F-16, що надходять з Франції.

"Я не можу зараз це коментувати, тому що ми не маємо F-16, як ви знаєте. Чи буде представлено зброю для використання з F-16 – це вимагає перевірки", – зауважив глава німецького Міноборони.

До слова, раніше німецька оборонна промисловість разом із Бундесвером таємно надала Україні великий пакет допомоги. Туди увійшли, зокрема, ППО IRIS-T SLM та IRIS-T SLS, три реактивні системи залпового вогню HIMARS, танки, бойові машини тощо.