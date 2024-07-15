Також до цієї партії увійшла й інша важка бронетехніка. Все це надала німецька оборонна промисловість разом із Бундесвером.

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Що передала Німеччина у новому пакеті Україні

За даними видання Merkur, Німеччина доставила до Києва значний військовий пакет для Збройних сил України. До нього увійшли 39 танків, вироблених німецькою оборонною промисловістю та Бундесвером.

Зокрема, минулого тижня Україна отримала з Німеччини ще десять бойових танків Leopard 1A5 та двадцять бойових машин піхоти Marder. Таким чином, загальна кількість танків Marder, поставлених Німеччиною Україні, досягла 120 одиниць, а також кількість танків Leopard 1, які були відремонтовані та поставлені, – 50 одиниць.

Німеччина також розширила арсенал української армії, додавши до нього різні військові транспортні засоби, в тому числі мостоукладальні танки Biber, інженерні танки Dachs, евакуаційні танки і танки для розмінування Wisent 1.

Крім того, Німеччина поставила ще по одній системі протиповітряної оборони IRIS-T SLM і IRIS-T SLS для посилення захисту критично важливих об'єктів інфраструктури і міст України від російських повітряних атак.

Цей пакет також містив три реактивні системи залпового вогню HIMARS. Хоча Бундесвер та німецька армія, наразі не має на озброєнні HIMARS, однак раніше вони надали Україні чотири технічно схожі реактивні системи залпового вогню.