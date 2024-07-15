Лідер опозиційної партії ХДС Фрідріх Мерц розповів в інтерв'ю ARD, що Берлін має постачати Україні бойові літаки.

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Що розповів Мерц про літаки для України

Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні принаймні відновити суверенітет над власним повітряним простором. Оскільки ракетні атаки, яких зараз стається дедалі більше – на інфраструктуру, на об'єкти електро- і водопостачання, на лікарні й будинки для людей похилого віку, – не можуть бути взяті під контроль лише з землі,

– розповів політик.

За його словами, німці не можуть залишитись осторонь.

До речі, з відкритих даних відомо, що Німеччина має на озброєнні два типи бойових літаків:

багатоцільовий бойовий літак MRCA PA-200 Tornado,

Eurofighter.

До речі, після заяв про те, що F-16 вже на шляху до України, Київ почав перемовини зі Швецією, щоб країна передала нам винищувачі Gripen.