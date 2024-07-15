Лидер оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц рассказал в интервью ARD, что Берлин должен поставлять Украине боевые самолеты.

Смотрите также Переговоры о получении истребителей Gripen возобновили: в Офисе Президента рассказали подробности

Что рассказал Мерц о самолетах для Украины

Я считаю, что мы должны помочь Украине по крайней мере восстановить суверенитет над собственным воздушным пространством. Поскольку ракетные атаки, которых сейчас происходит все больше – на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых, – не могут быть взяты под контроль только с земли,

– рассказал политик.

По его словам, немцы не могут остаться в стороне.

Кстати, из открытых данных известно, что Германия имеет на вооружении два типа боевых самолетов:

многоцелевой боевой самолет MRCA PA-200 Tornado,

Eurofighter.

Кстати, после заявлений о том, что F-16 уже на пути в Украину, Киев начал переговоры со Швецией, чтобы страна передала нам истребители Gripen.