Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розповів, що шведські літаки такі ж хороші, як і американські F-16. За його словами, Україна зацікавлені в їх отриманні.

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Представник ОП зазначив, що президент Володимир Зеленський постійно згадує цю тему у спілкуванні з керівництвом Швеції. він пояснив, що до вступу країни в Альянс Швеція не була готова давати жодних гарантій стосовно поставки цих літаків.

Зараз країна в НАТО, і мій президент знову спілкується з прем’єр-міністром Швеції, а наше міністерство оборони – з відповідними органами Швеції,

– сказав Жовква.

Він відзначив, що Україна "рухається в напрямку" отримання винищувачів Gripen.

Командувач ВПС Нідерландів очікує, що винищувачі F-16 піднімуться в небо над Україною цього літа. Це підтвердили й в міністерстві країни.

Так, генерал Арну Столлманн заявив, що "приблизно цього літа все вишикується в ряд". Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також сказала, що перші поставки F-16 в Україну мають відбутися цього літа.