Это театр одного зрителя Дональда Трампа, – WP проанализировала, зачем Путину "перемирие"
- Владимир Путин объявил двухдневное "пасхальное перемирие", но обстрелы на фронте не прекратились.
- Заявление было нацелено на Дональда Трампа, чтобы продемонстрировать интерес к мирным переговорам.
Владимир Путин 19 апреля объявил двухдневное "пасхальное перемирие", однако обстрелы на фронте не утихают. Заявление российского диктатора было направлено на одного человека – Дональда Трампа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.
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"Пасхальное перемирие" – это игра исключительно на Трампа
Так, после того, как Путин объявил 30-часовое прекращение огня на Пасху россияне продолжили артиллерийский огонь по Украине. Владимир Зеленский согласился на перемирие, но отметил, что Украина "будет отвечать зеркально". Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.
The Washington Post пишет, что обе стороны, похоже, стремятся продемонстрировать интерес к мирным переговорам перед все более нетерпеливой администрацией Трампа.
Российский ученый, который говорил на условиях анонимности, объяснил, что заявление Путина о "пасхальном перемирии" связано с тем, что "российское руководство поняло, что им нужно сделать какой-то жест, чтобы перебросить мяч на поле другой стороны".
Между Москвой и Киевом идет пропагандистская борьба, обе стороны пытаются обвинить друг друга в ответственности за продолжение конфликта. Это театр для одного зрителя – Дональда Трампа,
– указал он.
Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Эрик Чиарамелла заверил, что временное перемирие не является серьезным маркером готовности Путина к миру.
"Это явно маневр, чтобы остаться в милости президента Трампа. Если бы Путин был серьезным, он бы согласился на более долгое перемирие, на которое уже согласились украинцы", – добавил ученый.