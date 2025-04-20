Это театр одного зрителя Дональда Трампа, – WP проанализировала, зачем Путину "перемирие"

Владимир Путин 19 апреля объявил двухдневное "пасхальное перемирие", однако обстрелы на фронте не утихают. Заявление российского диктатора было направлено на одного человека – Дональда Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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"Пасхальное перемирие" – это игра исключительно на Трампа

Так, после того, как Путин объявил 30-часовое прекращение огня на Пасху россияне продолжили артиллерийский огонь по Украине. Владимир Зеленский согласился на перемирие, но отметил, что Украина "будет отвечать зеркально". Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов.

The Washington Post пишет, что обе стороны, похоже, стремятся продемонстрировать интерес к мирным переговорам перед все более нетерпеливой администрацией Трампа.