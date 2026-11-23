Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября опубликовал проект новой конституции страны для общественного обсуждения. Он заявил, что после принятия документа там не только подпишут мирное соглашение с Азербайджаном, но и достигнут устойчивого и нерушимого мира.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в своем Facebook.

Что известно о новой конституции?

Там разработали специальную платформу, чтобы каждый гражданин мог подробно изучить содержание статей и прислать свои предложения по документу. Политик сопроводил публикацию обращением "Это твоя конституция".

Впоследствии Пашинян выступил в прямом эфире, где связал обновление основного закона с урегулированием затянувшегося противостояния в регионе. Он подчеркнул, что после принятия документа Армения ратифицирует мирное соглашение с Азербайджаном.

Политик также отметил, что это будет беспрецедентная и историческая ситуация. Ведь его страна обретет одновременно "мир и независимость; мир и государство".

Требования Баку и предыстория мирного процесса

В 2024 году президент Азербайджана Ильхам Алиев публично заявлял, что мир между государствами будет возможен только после внесения изменений в армянскую конституцию. Стороны вели активные дискуссии по поводу правовых формулировок в основополагающих актах.

Напомним, ранее лидеры Азербайджана и Армении 7 декабря 2023 года подписали совместное заявление о шагах по нормализации контактов, что открыло путь к заключению всеобъемлющего мирного договора.