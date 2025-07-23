Украина не получит обещанные Трампом Patriot раньше 2026 года, – Spiegel

Дональд Трамп заявил об отправке в Украину 17 Patriot. СМИ подчеркнули, что оборонные системы не поступят в Украину раньше весны 2026 года.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Der Spiegel.

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Когда Украина получит оборонные системы?

По данным журналистов, быстрые поставки спасательного оборудования в Украину являются сложной задачей. Даже после того, как Трамп в Овальном кабинете 14 июля объявил, что отправит в Украину целый арсенал, в частности и оборонительные системы Patriot, которые необходимы Киеву для защиты от Москвы.

Условием передачи вооружения является то, что страны, которые имеют такое оружие, готовы его сейчас отдать, чтобы другие могли за него заплатить и оно попало в Украину. США считают, что европейские союзники должны отдать системы из своих военных запасов, а затем получить замену, когда американский производитель RTX Corporation перенесет их вперед в очереди на поставку.

В то же время, по данным правительственных кругов, первая система будет доступна не ранее чем через восемь месяцев, а именно весной 2026 года. Только тогда Германия сможет тогда получить батарею, которая сначала должна была быть отправлена в Швейцарию.

По данным издания, все другие партнеры потребуют еще больше времени для доставки.