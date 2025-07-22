По словам Мерца, переговоры еще продолжаются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Что происходит с переговорами Германии и США по Patriot для Украины?

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что американская администрация предоставила только общее обещание передать комплексы.

Есть общее обещание со стороны американского правительства передать нам, Германии и Евросоюзу, Patriot, для того, чтобы мы передали указанные системы Украине. Мы передаем и получаем замену. Но эта замена пока что на самом деле не обеспечена,

– сказал он.

Сейчас продолжаются переговоры с американской стороной, в частности на уровне министров обороны, о том, когда именно Германия может рассчитывать на поступление обещанного вооружения.

Известно, что Германия вместе с Норвегией подтвердили готовность сделать совместный вклад в усиление украинской противовоздушной обороны с помощью американских систем Patriot.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о намерении передать Украине 17 систем Patriot. По его словам, стоимость этой поставки возьмут на себя партнеры по НАТО.

Кроме того, во время 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". США и Германия согласовали передачу пяти систем Patriot.