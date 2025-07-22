За словами Мерца, переговори ще тривають. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Що відбуває з переговорами Німеччини та США щодо Patriot для України?

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що американська адміністрація надала лише загальну обіцянку передати комплекси.

Є загальна обіцянка з боку американського уряду передати нам, Німеччині і Євросоюзу, Patriot, для того, щоб ми передали зазначені системи Україні. Ми передаємо та отримуємо заміну. Але ця заміна поки що насправді не забезпечена,

– сказав він.

Наразі тривають переговори з американською стороною, зокрема на рівні міністрів оборони, щодо того, коли саме Німеччина може розраховувати на надходження обіцяного озброєння.

Відомо, що Німеччина разом із Норвегією підтвердили готовність зробити спільний внесок у посилення української протиповітряної оборони за допомогою американських систем Patriot.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив про намір передати Україні 17 систем Patriot. За його словами, вартість цього постачання візьмуть на себе партнери по НАТО.

Крім того, під час 29-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". США та Німеччина погодили передачу п’яти систем Patriot.