Операция "Паутина" стала "тревожным звонком" для американских авиабаз, – The Hill
- Операция "Паутина" показала уязвимость американских авиабаз и возможность нанесения значительного ущерба с помощью доступного оружия.
- Украинская атака на российскую авиацию с помощью беспилотников подчеркнула изменения в характере ведения войны и указала на необходимость адаптации.
Недавняя атака СБУ на стратегическую авиацию России продемонстрировала американской армии их уязвимость перед лицом подобных возможных атак.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill и Politico.
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Что показала украинская операция
Министр армии США Дэниел Дрисколл говорит, что операция "Паутина" демонстрирует, насколько огромный вред может нанести легкодоступное оружие в правильных руках.
Ценой всего лишь в десятки тысяч долларов Украина нанесла ущерб в миллиарды долларов, потенциально отбросив возможности бомбардировщиков России на годы назад. Мир увидел в реальном времени, как легкодоступные технологии могут нарушить устоявшуюся динамику власти,
– считает он.
По его словам, американская армия отстает в потенциальной борьбе с подобными угрозами. Он отметил, что дроны это лишь один пример более масштабного сдвига, и армия не успевает за ним.
Высокопоставленный член комиссии, представитель Адам Смит заявил, что украинская операция "привлекла наше внимание к уязвимостям существующих систем и возможностей беспилотников" и других новых систем.
Он добавил, что характер ведения войны сейчас кардинально меняется, а успешная атака Украины вызвала вопросы относительно того, насколько на самом деле защищена территория Соединенных Штатов.
Politico пишет, что атаки Украины показали, как легко и дешево беспилотные системы могут парализовать сложные военно-воздушные силы и стали "тревожным звонком" для американских авиабаз.
Это должно заставить вас гораздо больше осознать, насколько мы уязвимы как нация... Украинцы победили российский флот, не имея ни одного корабля, а теперь они уничтожили свои военно-воздушные силы, фактически не имея собственных военно-воздушных сил,
– заявил сенатор Джон Бузман.
В свою очередь законодатели и военные чиновники говорят, что американские самолеты особенно уязвимы, поскольку они находятся на открытом пространстве без защитного прикрытия.
Особая обеспокоенность касается Тихого океана, в этом регионе американские базы находятся в пределах досягаемости растущего ракетного арсенала Китая, что вызывает потребность в более надежных мерах.