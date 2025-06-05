Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill и Politico.

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Что показала украинская операция

Министр армии США Дэниел Дрисколл говорит, что операция "Паутина" демонстрирует, насколько огромный вред может нанести легкодоступное оружие в правильных руках.

Ценой всего лишь в десятки тысяч долларов Украина нанесла ущерб в миллиарды долларов, потенциально отбросив возможности бомбардировщиков России на годы назад. Мир увидел в реальном времени, как легкодоступные технологии могут нарушить устоявшуюся динамику власти,

– считает он.

По его словам, американская армия отстает в потенциальной борьбе с подобными угрозами. Он отметил, что дроны это лишь один пример более масштабного сдвига, и армия не успевает за ним.

Высокопоставленный член комиссии, представитель Адам Смит заявил, что украинская операция "привлекла наше внимание к уязвимостям существующих систем и возможностей беспилотников" и других новых систем.

Он добавил, что характер ведения войны сейчас кардинально меняется, а успешная атака Украины вызвала вопросы относительно того, насколько на самом деле защищена территория Соединенных Штатов.

Politico пишет, что атаки Украины показали, как легко и дешево беспилотные системы могут парализовать сложные военно-воздушные силы и стали "тревожным звонком" для американских авиабаз.

Это должно заставить вас гораздо больше осознать, насколько мы уязвимы как нация... Украинцы победили российский флот, не имея ни одного корабля, а теперь они уничтожили свои военно-воздушные силы, фактически не имея собственных военно-воздушных сил,

– заявил сенатор Джон Бузман.

В свою очередь законодатели и военные чиновники говорят, что американские самолеты особенно уязвимы, поскольку они находятся на открытом пространстве без защитного прикрытия.

Особая обеспокоенность касается Тихого океана, в этом регионе американские базы находятся в пределах досягаемости растущего ракетного арсенала Китая, что вызывает потребность в более надежных мерах.