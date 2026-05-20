Пентагон сокращает количество бригад США в Европе: какую причину назвали в министерстве войны

Американцы пересмотрели военное присутствие своих войск в Европе. Так, в Пентагоне решили уменьшить количество бригад США с четырех до трех.

Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Что известно о решении США уменьшить военное присутствие в Европе?

По словам Парнелла, численность этих сил постепенно возвращается к уровню 2021 года в рамках комплексного анализа глобального военного присутствия США.

Поэтому временно отсрочено развертывание части контингента в Польше, которую Вашингтон считает одним из ключевых союзников.

В Пентагоне объясняют, что окончательные решения по дислокации войск будут приниматься после оценки стратегических и оперативных потребностей США, а также вклада европейских партнеров в собственную оборону. Этот процесс, по их словам, соответствует подходу Дональда Трампа "Америка превыше всего", который предусматривает большую ответственность союзников НАТО за безопасность Европы.

Парнел также добавил, что состоялся разговор между министром войны США Питом Гегсетом и польским вице-премьером Владиславом Косиняком-Камышем. В Вашингтоне отмечают, что и в дальнейшем будут поддерживать тесное взаимодействие с Варшавой и стремятся сохранить сильное американское военное присутствие в Польше, одновременно отмечая ее готовность к самостоятельной обороне.

Какова предыстория?

Министерство обороны США неожиданно отменило размещение бронетанковой бригады на территории Польши. Хотя подразделение планировали разместить в Польше, отдельные его элементы могли действовать в разных странах Европы. В Варшаве при этом заявили, что не подтверждают эти изменения.

В то же время администрация США рассматривает возможность более масштабного сокращения контингента на европейском континенте, в том числе и в странах НАТО – Италии и Испании.

Ранее сообщалось, что США также рассматривали варианты вывода части войск из государств, которые не поддержали определенные решения Вашингтона по Ирану. Несмотря на это, США ранее декларировали тесное сотрудничество с Польшей, а Дональд Трамп даже допускал возможную переброску части войск из Германии именно в Польшу.

Американцы хотели уменьшить присутствие в еще одной европейской стране: что об этом известно?

В рамках планов Пентагона обсуждалось сокращение около 5 тысяч военных в Германии и поэтапное изменение размещения сил в Европе.

В этом аспекте аналитики предупреждают, что сокращение американских сил в Германии может ослабить сдерживание России и потребует сложного и дорогостоящего перераспределения контингентов. Решение американцев вывести около 5 тысяч военных из Германии в течение 6 – 12 месяцев вызвало политическую реакцию в Европе и критику со стороны части немецкого руководства.

Интересно, что перед этим канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США "не имеют стратегии" по конфликту с Ираном, а Дональд Трамп в ответ резко раскритиковал Берлин и предложил Германии больше сосредоточиться на внутренних проблемах и войне России против Украины.

Также в Пентагоне заявили о разочаровании в недостаточном участии Германии в отдельных международных вопросах, что свидетельствует о смене тона в отношениях между союзниками. В ответ на это Германия заявила о намерении увеличить численность своих вооруженных сил до 260 тысяч военных на фоне сокращения американского присутствия.

Как война с Ираном повлияла на США?

Недавно издание Financial Times сообщало, что американцы предупредили европейских союзников о возможных задержках поставок вооружения из-за истощения собственных запасов на фоне войны с Ираном.

Хотя активная фаза боевых действий на Ближнем Востоке пока приостановлена, риск их восстановления сохраняется, ведь ключевые противоречия между Ираном, США и Израилем до сих пор не урегулированы. Основатель сообщества Resurgram Дмитрий Корниенко в комментарии 24 Канала отметил, что Дональд Трамп уже не раз заявлял о "победе" над Ираном, одновременно продолжая делать новые предупреждения. По его словам, не исключено, что США могут перейти от заявлений к реальным действиям.