Про це повідомив речник Пентагона Шон Парнелл.

Читайте також Пентагон оприлюднив десятки нових відео з НЛО – військові самі не знають, що на них

Що відомо про рішення США зменшити військову присутність у Європі?

За словами Парнелла, чисельність цих сил поступово повертається до рівня 2021 року в межах комплексного аналізу глобальної військової присутності США.

Через це тимчасово відтерміновано розгортання частини контингенту в Польщі, яку Вашингтон вважає одним із ключових союзників.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

У Пентагоні пояснюють, що остаточні рішення щодо дислокації військ ухвалюватимуться після оцінки стратегічних і оперативних потреб США, а також внеску європейських партнерів у власну оборону. Цей процес, за їхніми словами, відповідає підходу Дональда Трампа "Америка понад усе", який передбачає більшу відповідальність союзників НАТО за безпеку Європи.

Парнел також додав, що відбулася розмова між міністром війни США Пітом Гегсетом і польським віцепрем'єром Владиславом Косіняком-Камишем. У Вашингтоні наголошують, що й надалі підтримуватимуть тісну взаємодію з Варшавою та прагнуть зберегти сильну американську військову присутність у Польщі, водночас відзначаючи її готовність до самостійної оборони.

Яка передісторія?

Міністерство оборони США несподівано скасувало розміщення бронетанкової бригади на території Польщі. Хоча підрозділ планували розмістити в Польщі, окремі його елементи могли діяти в різних країнах Європи. У Варшаві при цьому заявили, що не підтверджують ці зміни.

Водночас адміністрація США розглядає можливість масштабнішого скорочення контингенту на європейському континенті, зокрема й у країнах НАТО – Італії та Іспанії.

Раніше повідомлялося, що США також розглядали варіанти виведення частини військ із держав, які не підтримали певні рішення Вашингтона щодо Ірану. Попри це, США раніше декларували тісну співпрацю з Польщею, а Дональд Трамп навіть допускав можливе перекидання частини військ із Німеччини саме до Польщі.

Американці хотіли зменшити присутність у ще одній європейській країні: що про це відомо?

У межах планів Пентагону обговорювалося скорочення близько 5 тисяч військових у Німеччині та поетапна зміна розміщення сил у Європі.

В цьому аспекті аналітики попереджають, що скорочення американських сил у Німеччині може послабити стримування Росії та потребуватиме складного й дорогого перерозподілу контингентів. Рішення американців вивести близько 5 тисяч військових із Німеччини протягом 6 – 12 місяців викликало політичну реакцію в Європі та критику з боку частини німецького керівництва.

Цікаво, що перед цим канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США "не мають стратегії" щодо конфлікту з Іраном, а Дональд Трамп у відповідь різко розкритикував Берлін і запропонував Німеччині більше зосередитися на внутрішніх проблемах та війні Росії проти України.

Також у Пентагоні заявили про розчарування у недостатній участі Німеччини в окремих міжнародних питаннях, що свідчить про зміну тону у відносинах між союзниками. У відповідь Німеччина заявила про намір збільшити чисельність своїх збройних сил до 260 тисяч військових на тлі скорочення американської присутності.

Як війна з Іраном вплинула на США?

Нещодавно видання Financial Times повідомляло, що американці попередили європейських союзників про можливі затримки поставок озброєння через виснаження власних запасів на тлі війни з Іраном.

Хоч активна фаза бойових дій на Близькому Сході наразі призупинена, ризик їхнього відновлення зберігається, адже ключові суперечності між Іраном, США та Ізраїлем досі не врегульовані. Засновник спільноти Resurgram Дмитро Корнієнко у коментарі 24 Каналу зазначив, що Дональд Трамп уже не раз заявляв про "перемогу" над Іраном, водночас продовжуючи робити нові попередження. За його словами, не виключено, що США можуть перейти від заяв до реальних дій.