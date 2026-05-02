Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что вывод войск из Германии будет происходить в течение 6 – 12 месяцев. Он пояснил, что это решение приняли после анализа размещения войск в Европе и с учетом потребностей и ситуации на местах. Об этом пишет The New York Times.

Смотрите также Путин за это его молча поблагодарил, – экс-глава МИД указал на угрозу нового заявления Мерца

Почему США выводят войска из Германии?

По словам чиновников в оборонном ведомстве, Пентагон уже несколько лет рассматривал сокращение военного присутствия в Германии.

Но часть руководства хотела, чтобы это имело вид наказания для Германии за ее комментарии о войне США против Ирана, которые вызвали раздражение Трампа.

Напомним, что ранее на этой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Иран "унизил" США, а также поставил под сомнение стратегию Дональда Трампа по завершению конфликта. "Американцы очевидно не имеют стратегии", – сказал Мерц.

В ответ Трамп написал в соцсети Truth Social, что США рассматривают возможное сокращение войск в Германии, и окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Позже он добавил, что канцлер Германии должен больше заниматься войной России против Украины, миграцией и энергетикой, а не вмешиваться в действия США по Ирану.

После объявления решения о выводе войск из Германии один из высокопоставленных чиновников Пентагона заявил, что США разочарованы недостаточным участием Германии в войне с Ираном, а также считают ее риторику "неуместной и бесполезной".

Это заявление сигнализирует смену тона, поскольку ранее американское оборонное ведомство положительно оценивало усилия Германии по увеличению оборонных расходов и поддержке Украины.

Вывод американских сил из Германии: что известно

Даже после вывода 5 000 военных в Германии будет оставаться более 30 000 американских военных. Это второй по численности контингент США в мире после Японии. Американские базы в Германии остаются ключевыми для операций США на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.

Несколько ведущих республиканцев в Конгрессе США раскритиковали решение о выводе войск, назвав его ошибочным и таким, что подрывает безопасность Европы.

Сенатор Роджер Викер и конгрессмен Майк Роджерс заявили, что Германия увеличила оборонные расходы и играет важную роль в поддержке США во время операций против Ирана.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал решение США ожидаемым и должно стимулировать Европу больше заботиться о собственной обороне. Он рассказал, что Германия планирует расширить армию с 185 до 260 тысяч военных.

Пресс-секретарь Альянса Эллисон Харт заявила, что НАТО уже работает с США, чтобы понять детали решения о выводе войск из Германии. В то же время в Альянсе подчеркнули главный месседж: этот шаг еще раз показывает, что Европа должна больше инвестировать в собственную оборону и брать на себя большую ответственность за безопасность региона.