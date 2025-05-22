Великобритания передает Маврикию стратегический архипелаг Чагос

Великобритания официально передала Маврикию контроль над архипелагом Чагос, включая стратегическую военную базу Диего-Гарсия. Соглашение предусматривает выплаты Маврикию на более 3,4 миллиарда фунтов и стало результатом длительных международных судебных споров.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Лондон будет выплачивать Маврикию более 3,4 млрд фунтов, а саму сделку сопровождает высокий уровень секретности из-за рисков международных судебных исков.

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Британия заканчивает контроль над архипелагом Чагос

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил подписание договоренности с Маврикием 22 мая. Теперь официальным владельцем архипелага Чагос станет правительство Маврикия, а военная база Диего-Гарсия в Индийском океане будет арендоваться у него.

По контракту Британия будет выплачивать не менее 101 миллиона фунтов ежегодно, общая стоимость сделки составляет около 3,4 миллиарда фунтов стерлингов.

Стармер отметил, что соглашение имеет "высокую степень секретности" и было заключено, чтобы избежать неизбежного поражения в международных судах, где Маврикий требовал передачи архипелага и штрафных санкций. Накануне Верховный суд Лондона временно запретил подписание, но запрет сняли. Соглашение поддержал и тогдашний президент США Дональд Трамп.

Архипелаг Чагос под контролем Британии был с 1814 года. В 1965 году Британия отделила острова от Маврикия, что признано незаконным Международным судом ООН и другими международными институтами. В 1960 – 70-х британские власти насильно выселили от 1500 до 2000 коренных чагосцев для передачи базы США, что правозащитники считают преступлением против человечности.

Коренные жители Чагоса, стремящиеся вернуться на острова, узнали о сделке из СМИ и заявили об отсутствии права голоса в судьбе своей земли. Маврикий не признает острова независимой территорией, из-за чего некоторые опасаются потери идентичности после передачи архипелага.