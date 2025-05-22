Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Times.

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Какие имена трех подозреваемых в поджоге домов Стармера

В полиции назвали имя третьего подозреваемого по делу о поджоге домов Кира Стармера. Это 34-летний Петр Починок, который в интернете называет себя предпринимателем в сфере моды. Мужчине уже было предъявлено обвинение.

Починка из Холлоуэя, что на севере Лондона, обвиняют в сговоре с двумя мужчинами, а также "с другими неизвестными лицами" с целью поджога автомобиля и двух объектов недвижимости, связанные с премьер-министром Соединенного Королевства.

34-летнего украинца арестовали в понедельник утром в Челси, на западе Лондона, сотрудники контртеррористического отдела лондонской полиции.

Стоит отметить, что речь идет о трех случаях поджога, связанных с Киром Стармером: поджог автомобиля Toyota Rav 4 в Кентиш-Тауне 8 мая, который ранее принадлежал премьеру Британии, пожар у входа в дом в Ислингтоне 11 мая, а также возгорание в жилом здании в Кентиш-Тауне рано утром 12 мая.

21-летнего Романа Лавриновича – украинца, который живет в Сиденхэме на юге Лондона и работает начинающей моделью – обвинили в трех эпизодах поджога с намерением создать угрозу для жизни.

Еще один подозреваемый – 26-летнего Станислава Карпюка, также начинающего в модельном бизнесе, который является гражданином Румынии и уроженцем Украины, – во вторник обвинили в сговоре с целью поджога.

По данным следствия, Карпюк и еще один фигурант дела, Починок, находились в районе инцидента 8 мая, когда произошло возгорание авто. Лавринович, по предварительным данным, был неподалеку от места происшествия 12 мая, когда загорелся дом. Все трое подозреваемых отрицают свою причастность.