Первый поджог произошел 8 мая, следующие два – 11 и 12 мая. Ни один человек не пострадал, передает 24 Канал.

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Что известно о Романе Лавриновиче

Информация о том, что за поджогами имущества британского премьера стоит украинец изрядно возмутила общество. В частности, возмущения не скрывают жители города Надворная, откуда родом сам поджигатель.

Известно, что Роман – из села Пнив возле Надворной. Парень происходит из набожной семьи, в которой 3 детей. Учился он в ООШ №3.

Отмечается, что семья выехала в Британию еще до начала полномасштабного вторжения. В СМИ также рассказывают, что в Лондоне парень с мамой находятся как беженцы. Они живут в районе Сиденгем на юге Лондона.

Последнее сообщение Романа в соцсети датировано 11 мая, где он поздравил мать с Днем матери: "С Днем матери, мама! Ты для меня – целая вселенная. Спасибо за каждое твое утро, когда ты просыпалась ради моего счастья. Желаю тебе безграничной любви, гармонии и вдохновения на каждый день".

По данным британских СМИ, соседи описывали подозреваемого как "обычного парня". 40-летняя соседка, которая жила в квартире над ним в течение 7 лет, рассказала: "Он был тихим парнем, не многословным. Он разговаривал на английском не очень хорошо, но мы могли понимать друг друга".

Как пишет Черновицкий луч, отец подозреваемого Николай Лавринович утверждает, что его сын всегда восхищался Британией и не имел ничего против этой страны, а также имел проукраинские взгляды.

По словам мужчины, у Романа есть дядя, который воюет на передовой против россиян.