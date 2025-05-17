Перший підпал стався 8 травня, наступні два – 11 і 12 травня. Жодна людина не постраждала, передає 24 Канал.

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Що відомо про Романа Лавриновича

Інформація про те, що за підпалами майна британського прем'єра стоїть українець неабияк збурило суспільство. Зокрема, обурення не приховують мешканці міста Надвірна, звідки родом сам палій.

Відомо, що Роман – з села Пнів біля Надвірної. Хлопець походить із побожної родини, у якій 3 дітей. Навчався він у ЗОШ №3.

Зазначається, що сім'я виїхала до Британії ще до початку повномасштабного вторгнення. У ЗМІ також розповідають, що у Лондоні хлопець з мамою перебувають як біженці. Вони мешкають у районі Сіденгем на півдні Лондона.

Останній допис Романа у соцмережі датований 11 травня, де він привітав матір із Днем матері: "З Днем матері, мамо! Ти для мене – цілий всесвіт. Дякую за кожен твій ранок, коли ти прокидалася задля мого щастя. Бажаю тобі безмежної любові, гармонії й натхнення на кожен день".

За даними британських ЗМІ, сусіди описували підозрюваного як "звичайного хлопця". 40-річна сусідка, яка жила в квартирі над ним протягом 7 років, розповіла: "Він був тихим хлопцем, не багатослівним. Він розмовляв англійською не дуже добре, але ми могли розуміти один одного".

Як пише Чернівецький промінь, батько підозрюваного Микола Лавринович стверджує, що його син завжди захоплювався Британією і не мав нічого проти цієї країни, а також мав проукраїнські погляди.

За словами чоловіка, у Романа є дядько, який воює на передовій проти росіян.