Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про арешт підозрюваного у підпалі будинку Стармера

Британська поліція повідомила, що рано вранці у вівторок за підозрою у підпалі з наміром створити загрозу життю у зв'язку з пожежею та двома іншими інцидентами було заарештовано 21-річного чоловіка.

Наразі він залишається під вартою. Поліція також розслідує, чи пов'язана пожежа біля входу в будинок у сусідньому Іслінгтоні в неділю та пожежа автомобіля в Кентіш-Тауні в четвер з інцидентом з підпалом будинку "високопосталеної публічної особи".

До слова, раніше контртерористична поліція повідомляла, що розслідує пожежу, що сталася в будинку британського прем'єр-міністра Кіра Стармера 12 травня. Саму територію будинку оточили, попередньо відомо, що постраждали двері будинку.

Сам Кір Стармер наразі не проживає за адресою, де була пожежа, адже після обрання на посаду прем'єр-міністра він переїхав на Даунінг-стріт разом із дружиною. За попередніми даними, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.