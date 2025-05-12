Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Що відомо про пожежу у будинку Стармера

Пожежа в будинку на Каунтесс-роуд, Тафнелл-парк, у Лондоні почалася одразу після 01:30 ночі в понеділок, 12 травня. Правоохоронці звернулися до всіх свідків, які перебували в цьому районі в той час, з проханням відкликатися.

Контртерористичне командування лондонської поліції розслідує причину пожежі, але джерела видання повідомили, що на першому етапі це звичайна операція, враховуючи відомий характер власника будинку.

Наразі незрозуміло, як саме сталася пожежа. З усім тим поліція підтвердила, що двері до будинку британського прем'єра були пошкоджені. Постраждалих внаслідок займання не було.

У будинку Стармера у Лондоні сталася пожежа / Фото Toby Shepheard / Story Picture Agency

Ситуацію уже прокоментували на Даунінг-стріт.

Прем'єр-міністр дякує аварійно-рятувальним службам за їхню роботу. Інцидент розслідується в режимі реального часу, ми не будемо надавати подальших коментарів,

– сказав речник.

У поліції, своєю чергою, зауважили, що територія будинку Стармера буде залишатися перекритою, поки триватиме розслідування.

Очевидці повідомляли, що жодного вибуху не було чутно. Сам вогонь швидко загасили.

У виданні зазначили, що Кір Стармер та його дружина придбали триповерховий чотирикімнатний терасований будинок у 2004 році за 650 000 фунтів стерлінгів і жили там до загальних виборів у липні 2024 року, коли політик став прем'єр-міністром країни. Наразі родина живе на Даунінг-стріт, а сам будинок здають в оренду. Наразі вартість будинку оцінюють у 2 мільйони фунтів стерлінгів.