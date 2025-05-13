Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно об аресте подозреваемого в поджоге дома Стармера

Британская полиция сообщила, что рано утром во вторник по подозрению в поджоге с намерением создать угрозу жизни в связи с пожаром и двумя другими инцидентами был арестован 21-летний мужчина.

Сейчас он остается под стражей. Полиция также расследует, связан ли пожар у входа в дом в соседнем Ислингтоне в воскресенье и пожар автомобиля в Кентиш-Тауне в четверг с инцидентом с поджогом дома "высокопоставленного публичного лица".

К слову, ранее контртеррористическая полиция сообщала, что расследует пожар, произошедший в доме британского премьер-министра Кира Стармера 12 мая. Саму территорию дома оцепили, предварительно известно, что пострадали двери дома.

Сам Кир Стармер пока не проживает по адресу, где был пожар, ведь после избрания на должность премьер-министра он переехал на Даунинг-стрит вместе с женой. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.