Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC и Sky News.

К теме В Британии арестовали мужчину, которого подозревают в поджоге дома премьера Стармера

Что известно о 21-летнем украинце, которого подозревают в поджоге

В лондонской полиции сообщили, что 21-летнему Роману Лавриновичу было предъявлено обвинение по трем поджогам "с намерением нанести вред людям".

Мужчину арестовали в Сиденхэме, на юго-востоке Лондона, рано утром во вторник. 16 мая он должен явиться в Вестминстерский магистратский суд. Сейчас Лавринтович остается под стражей.

Обвинения касаются трех инцидентов – пожара автомобиля в Кентиш-Тауне, на севере Лондона, пожара в частном доме премьер-министра на той же улице и пожара по адресу, по которому он ранее проживал на северо-западе Лондона.

Расследование проводило Контртеррористическое командование полиции Лондона из-за связи инцидентов с известной личностью.

Первый зафиксированный инцидент произошел около 03:00 в четверг, 8 мая: пожарных вызвали на небольшое возгорание автомобиля на той же улице, где расположен дом премьер-министра в Кентиш-Тауне.

Второй случай произошел уже после 03:00 в воскресенье, 11 мая – экстренные службы прибыли на место небольшого пожара у входной двери дома в соседнем Ислингтоне, который также имеет связь с главой правительства.

Третий инцидент снова зафиксировали в Кентиш-Тауне: в понедельник, 12 мая, в 01:11 сообщили о "небольшом пожаре", который удалось ликвидировать примерно за 20 минут.

В результате поджогов никто не пострадал, но была повреждена входная дверь одного из домов. Известно, что одному человеку помогли выбраться в безопасное место из одного из подожженных домов пожарные в дыхательных аппаратах.

Стоит отметить, что в доме, в отношении которого был совершен поджог, Кир Стармер пока не проживает. После избрания на должность премьер-министра он вместе с женой переехал на Даунинг-стрит. Как стало известно BBC, недвижимость сдавалась в аренду невестке премьер-министра.