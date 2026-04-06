Переговоры провалились: США и Иран не смогли договориться, –СМИ

Попытки запустить переговоры между США и Ираном фактически провалились, несмотря на активные усилия международных посредников. Тегеран отказывается идти на ключевые уступки, включая открытие Ормузского пролива.

Трамп усиливает ультиматум и готовится к возможному силовому сценарию. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Почему переговоры между США и Ираном оказались на грани срыва?

Попытки организовать прямой или опосредованный диалог между США и Ираном пока не дали результата. Иранская сторона отказалась принимать предложения, которые передавались через посредников.

К процессу были привлечены сразу несколько стран, в частности Турция, Египет и Пакистан. Они пытались "свести" стороны для достижения хотя бы временного перемирия или запуска переговорного процесса. Однако, как сообщают источники, эти усилия не привели к прорыву, а сам диалог фактически не стартовал.

По информации источников, Тегеран занял жесткую позицию и не готов уступать в ключевых вопросах. В частности, Иран отверг одно из главных предложений – открытия Ормузского пролива в обмен на прекращение огня.

Кроме того, иранские представители сообщили посредникам, что не заинтересованы в проведении встречи с американской стороной, которая планировалась в Исламабаде. В Тегеране считают требования США неприемлемыми и не видят оснований для компромисса на текущем этапе.

Почему переговоры зашли в тупик?

По данным Axios, переговоры велись сразу в нескольких форматах, включая косвенные контакты. В частности, обмен сообщениями происходил между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббас Арагчи.

Посредники предлагали двухэтапную модель соглашения. Первый этап предусматривал 45-дневное прекращение огня, во время которого стороны могли бы согласовать полноценное мирное соглашение. Второй этап должен был включать окончательное завершение конфликта.

Впрочем, иранская сторона не согласилась даже на начальные шаги, поскольку не готова отказываться от своих стратегических позиций.

Ключевыми вопросами, которые блокируют договоренности, остаются контроль над Ормузским проливом и ядерная программа Ирана. По словам источников, Тегеран рассматривает эти факторы как свои главные рычаги влияния.

Иран не готов отказаться от контроля над стратегическим морским маршрутом даже временно. Так же он не соглашается на ограничения по запасам высокообогащенного урана. В иранском руководстве также опасаются сценария, при котором перемирие будет временным, а после этого США или их союзники возобновят удары.

Таким образом, недоверие между сторонами остается ключевым препятствием для любого прогресса.

