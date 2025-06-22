Глава МИД Ирана поедет к Путину консультироваться по поводу ударов США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что поедет в Москву, где встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в воскресенье, 22 июня, во время пресс-конференции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Когда они встретятся

Руководитель иранского внешнедипломатического ведомства сообщил, что рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным в рамках своего визита в Россию для координации следующих действий. Он отметил дружеские отношения между странами.

Я еду в Москву сегодня и завтра утром у меня встреча с президентом Путиным. Россия – друг Ирана, и мы имеем стратегическое партнерство. Мы всегда консультируемся друг с другом и координируем наши позиции,

– заявил он.

По его словам, Дональд Трамп предал договоренности с Ираном и втянул США в конфликт на Ближнем Востоке. Он призвал ООН и МАГАТЭ принять срочные и решительные меры в ответ на удары США по ядерным объектам Ирана.

Он добавил, что сейчас о готовности Ирана к переговорам речь не идет, но двери для дипломатии "должны быть открыты". Также, по его мнению, недавняя атака Соединенных Штатов будет иметь "долгосрочные последствия".