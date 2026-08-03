"Союзники убедили в последний момент": Трамп отменил удар по Ирану и объявил о переговорах

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 3 августа Соединенные Штаты начнут новый раунд переговоров с Ираном. По его словам, он отказался от запланированного масштабного удара.

Об этом сообщают CNN и Reuters.

Что Трамп сказал о переговорах с Ираном?

По словам Трампа, Соединенные Штаты были готовы нанести масштабный удар по Ирану, однако он решил отказаться от этой операции после обращений союзников.

Мы были полностью готовы, но когда союзники попросили отменить удар, мы согласились, потому что они считают, что соглашение возможно,

– сказал президент США.

Трамп уточнил, что соответствующие просьбы поступали от Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, а также, по его словам, от самого Ирана. В то же время иранские государственные СМИ опровергли информацию о том, что Тегеран обращался к Вашингтону с просьбой отменить удары.

Президент США пояснил, что предстоящие переговоры будут касаться прежде всего возобновления судоходства через Ормузский пролив, а впоследствии – урегулирования вопроса иранской ядерной программы. При этом он не стал называть крайний срок для заключения возможного соглашения и не уточнил, где именно будут проходить переговоры.

Трамп также отказался отвечать на вопрос, должен ли был потенциальный удар быть нацелен на энергетическую инфраструктуру Ирана. Накануне он написал в Truth Social, что США остаются в полной боевой готовности, но подчеркнул, что отдает предпочтение дипломатическому урегулированию конфликта.

Между тем глава МИД Ирана Аббас Арагчи провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом, а также с главнокомандующим армией Пакистана Асимом Муниром по поводу дипломатических усилий по деэскалации. По данным Reuters, иранская сторона также ведет отдельные переговоры с Оманом по вопросам, связанным с Ормузским проливом. В то же время в Тегеране подчеркивают, что эти консультации не касаются решения об открытии или закрытии самого пролива.

Несмотря на дипломатические контакты, в Израиле заявили, что внимательно координируют свои действия с США. Министр энергетики Израиля Эли Коэн отметил, что независимо от результатов переговоров страна готова нанести удары, если Иран возобновит развитие ядерной или баллистической программ.

Напомним, Иран пригрозил жестким ответом в случае новых ударов США по его территории. По данным Reuters, Тегеран предупредил, что в таком случае под удар могут попасть нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ, а также газовая инфраструктура Катара и Израиля. На фоне обострения ситуации глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что любое участие других стран региона в возможной атаке со стороны США или Израиля повлечет за собой "соразмерный ответ". В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что его команда по-прежнему рассчитывает достичь дипломатического соглашения с Тегераном.