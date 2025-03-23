Переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии начнутся поздно вечером, – Reuters

Переговоры США и Украины в Саудовской Аравии начнутся поздно вечером 23 марта. Уже на следующий день, 24 марта, запланирована встреча, во время которой будет обсуждаться частичное прекращение огня.

Украинскую делегацию на воскресном заседании возглавит министр обороны Рустем Умеров. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что этот факт позволит Киеву действовать "очень быстро и очень предметно".