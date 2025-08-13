Предстоящая встреча американского президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске не является победой для Кремля и не должна восприниматься как уступка России.

Такое заявление в недавнем интервью Сиду Розенбергу в подкасте Sid & Friends in the Morning сделал государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ведомство.

Что сказал Рубио о встрече Трампа с Путиным?

Американский чиновник рассказал, что Дональд Трамп во время своих телефонных разговоров с Путиным не достиг желаемого результата. Это стало причиной, почему президент США решил провести личную встречу с российским диктатором.

По его мнению, эта двусторонняя встреча будет иметь для Дональда Трампа ознакомительный характер, во время которой американский лидер стремится дать собственную оценку ситуации "глядя этому человеку в глаза", все выяснить и затем принять решение.

Для президента Трампа встреча – это не уступка. Если посмотреть новости, то видишь, как люди сходят с ума: "О, какая победа для Путина; он получил встречу!" Он сам так этого не воспринимает. Встреча – это то, что вы делаете, чтобы выяснить позиции и принять решение. "Я хочу иметь все факты. Я хочу посмотреть этому человеку в глаза". И именно это президент хочет сделать,

– сказал Марко Рубио.

По его словам, уже в начале встречи лидеров станет понятно, есть ли вообще шанс на успех. Рубио отметил, что Трамп имеет репутацию "исключительного мастера заключения сделок" и "невероятного переговорщика" с особенно эффективным подходом.

К слову, по данным Reuters, пресс-секретарь Кэролайн Левитт во вторник, 13 августа, заявила, что саммит на Аляске будет "упражнением на слушание для президента". К слову, Рубио и Лавров обсудили предстоящую встречу президентов США и России.