Может заставить Украину уступить: Стубб заявил о приближении к "моменту истины" в переговорах
Европа может предоставить США военную поддержку для обеспечения безопасности Ормузского пролива, как этого хотел Дональд Трамп в обмен на оказание поддержки Украине для достижения приемлемого мирного соглашения с Россией.
Такую идею поддержал президент Финляндии Александр Стубб во время сессии вопросов и ответов в лондонском аналитическом центре Chatham House во вторник, 17 марта, сообщает Politico.
Как Европа может давить на Трампа?
По мнению президента Финляндии, подобная взаимопомощь между Европой и США является хорошим решением. Поэтому он сообщил, что рассмотрит соответствующий вопрос дополнительно и обсудит возможные варианты со своей командой.
Издание отмечает, что сама Финляндия не имеет никаких ресурсов, чтобы внести вклад в обеспечение безопасного прохода через Ормузский пролив, и до сих пор не понятно, какую роль могут там играть европейские силы.
Но вопрос о том, как поддержать Украину – и привлечь Трампа – является насущным для Европы,
– говорится в статье.
Отмечается, что в последнее время европейские чиновники, в частности, Александр Стубб, опасаются, что чем дольше продлится война Трампа против Ирана, тем больше она может ограничить борьбу Украины против агрессии России.
Более того, рост мировых цен на энергоносители и решение Вашингтона ослабить санкции против российской нефтяной промышленности значительно увеличат доходы диктатора Владимира Путина от соответствующих продаж.
Александр Стубб признался, что опасается того, что мирные переговоры по Украине приближаются к "моменту истины", который якобы может заставить Киев согласиться на сделку, которая предусматривает уступку территории Путину.
"Я надеюсь, что мирные переговоры по Украине не провалятся, как это произошло с переговорами между Ираном и США. Но время покажет", – резюмировал он, подчеркнув, что конфликт на Ближнем Востоке вредит Украине.
На каком этапе мирные переговоры?
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговорный процесс о прекращении войны в Украине пока фактически приостановлен, ссылаясь на изменение приоритетов США из-за войны на Ближнем Востоке.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил готовность его страны стать площадкой для проведения следующего раунда мирных переговоров между украинской и российской сторонами.
Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что американцы настаивают, чтобы новый раунд переговоров состоялся в США. Впрочем, российская делегация не хочет лететь в Америку.