Президент США Дональд Трамп изменил риторику относительно войны в Украине. После переговоров Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Москве начали искать компромиссы, в частности относительно территориального вопроса.

Изменение позиции американского президента вызвало определенный оптимизм относительно возможного перемирия в войне России против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Что началось в России после переговоров Путина и Виткоффа?

Трамп изменил свою риторику после атаки на Киев рекордным количеством БпЛА в начале июля. Массированный удар нанесли именно после разговора президентов России и США, во время которого последний выразил недовольство позицией Путина.

СМИ пишут, что уже потом критическая риторика со стороны Дональда Трампа и его команды усилились, а заявления о помощи Украине участились. Вскоре президент США инициировал экономическое давление на Москву через ее партнеров.

По словам собеседников, Москва до последнего не воспринимала санкционные намерения Трампа всерьез. Впрочем, первым объектом тарифного американского президента давления стала Индия – второй после Китая импортер российской нефти.

На фоне этого главной задачей спецпосланника президента США Стива Уиткоффа во время его визита в Москву было убедить Владимира Путина в серьезности намерений, хотя в Кремле долгое время не подтверждали их встречу.

Впрочем, на следующий день она таки состоялась. Детали переговоров не разглашали. В то же время Дональд Трамп описал эти переговоры как "очень продуктивные" и такими, что принесли "значительный прогресс", хотя и признал, что это не был прорыв.

После встречи с Виткоффом они действительно оказались перед дилеммой и ищут какое-то решение. Прежде всего по территориальному вопросу – от каких территорий они могут отказаться, где уступить. Российский Совбез после этой встречи заседал шесть часов. Сегодня еще пять часов,

Несмотря на это, среди ключевых результатов встречи выделяют именно планирование личной встречи Дональда Трампа и Владимир Путина. Последний раз они встречались еще до полномасштабного вторжения, а именно – в 2021 году.

Политолог Аббас Галлямов предполагает, что конкретных договоренностей по этой встрече пока нет, поскольку Трамп, несмотря на положительные сигналы о конструктивных переговорах, продолжает вводить санкции, в частности в отношении Индии.