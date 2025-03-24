Румыния и Болгария боятся изменения ситуации в Черном море после переговоров России и США, – FT

Румыния и Болгария обеспокоены возможными последствиями переговоров между США и Россией, которые продолжаются в Саудовской Аравии. Они опасаются, что они могут изменить баланс сил в Черном море в пользу Москвы.

Черноморские страны Европы с тревогой наблюдают за этими мирными переговорами, поскольку потенциальное соглашение может усилить военное влияние России в регионе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Черноморские страны внимательно следят за ситуацию

Газета отметила, что "черноморские государства Европы нервно наблюдают за мирными переговорами между США и Россией по Украине, которые продолжаются сегодня в Саудовской Аравии, опасаясь возможной сделки, которая восстановит часть влияния Москвы над спорными водами".

Румынские и болгарские чиновники сообщили газете, что страны "остерегаются любых значительных изменений статус-кво в Черном море в рамках любой широкой потенциальной сделки между Россией и США", учитывая, что это может "расширить оперативную зону российского флота".

Это наше соседство, и мы не будем доверять россиянам, если им будет разрешено больше свободы действий,

– заявил один из чиновников.