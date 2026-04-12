Результат не имеет значения, мы выиграем, – Трамп о переговорах с Ираном

Глава Белого дома сделал заявление о переговорах с Ираном. Он заявил, что его не волнует результат переговоров.

По его словам, Америка в любом случае победит. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами возле Белого дома, информирует SkyNews и Clash Report.

Смотрите также С участием Ирана или без него: Трамп пообещал "довольно скоро" открыть Ормузский пролив

Что заявил Трамп о переговорах с Ираном?

Глава Белого дома заявил, что для него "не имеет значения", будет достигнута сделка с Ираном или нет. По его словам, США в любом случае победят.

Мы выиграем, что бы ни случилось, мы выиграем. Посмотрим, что будет. Возможно, они заключат соглашение, а может и нет. Это не имеет значения. С точки зрения Америки, мы выиграем,

– заявил президент США.

К слову, это впервые за 47 лет, когда состоялась такая встреча на высоком уровне между должностными лицами США и Ирана.

Трамп в очередной раз повторил свои предыдущие слова о том, что США якобы полностью уничтожили иранские военно-воздушные силы, военно-морские силы и руководство страны.

По словам Трампа, все что осталось – это лишь вопрос открытия Ормузского пролива. Он указал, что США работают над обеспечением свободного прохода судов через Ормузский пролив. По его словам, США делают это от имени тех стран, которые "или боятся, или слабые, или скупые".

