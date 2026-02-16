Трамп купился на обещания Путина, – интервью экс-посла в США о переговорах и гарантиях безопасности

Победить Россию возможно, если создать соответствующие экономические и военные условия. Для этого нужны экономически-финансовая блокада и поставки Украине наступательного вооружения. Однако даже сейчас западные партнеры боятся так называемой эскалации с Россией и откладывают неизбежное, ведь Владимир Путин сам не откажется от идеи контролировать все территории бывшего СССР.

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью 24 Каналу проанализировал ход переговоров по завершению войны, почему Трамп заигрывает с Путиным и какое будущее ждет Украину в ЕС. Больше деталей – читайте далее в материале.

Почему на самом деле партнеры не дают Украине наступательное оружие?

На Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война в Украине закончится только тогда, когда Россия будет истощена по крайней мере экономически, а лучше – военно. Есть ли сегодня признаки того, что хотя бы экономика России истощена, или даже можно рассчитывать, что и ее войско вряд ли сможет продвигаться?

Канцлер Германии сказал правильные вещи, но, к сожалению, то, что он говорит, немного расходится с действиями, которые принимают страны Европейского Союза или НАТО. Я уже не говорю о Соединенных Штатах. Уже давно можно было понять, что победить Россию можно только путем усиления, укрепления Украины и ее Вооруженных Сил. А также создания такой ситуации, в которой Россия больше не сможет продолжать эту войну.

Однако для этого нужны прежде всего реальные санкции – не просто какой-то условный 27 пакет, а тотальная экономически-финансовая блокада России, как это сделал с бывшим Советским Союзом тогдашний президент США Рональд Рейган. Он полностью блокировал Советский Союз, и именно это стало причиной его развала. Сейчас ничего подобного не делается в отношении России со стороны стран Запада.

Также нужно поставлять Украине реальные вооруженные средства, которые помогут ей не только остановить продвижение российских войск, но и перейти в наступление, перехватить инициативу и таким образом склонить на свою сторону ситуацию, которая сегодня складывается в российско-украинской войне. Все это обсуждается очень долго, но я не вижу конкретных действий, которые позволили бы сделать вывод о том, что этот момент приближается.

Европейские партнеры предоставляют Украине оборонительное вооружение. Мы, конечно, благодарим их за усиление нашей ПВО, но почему они не дают наступательное оружие, например, ракеты Taurus? Или они не хотят, чтобы конфликт в Украине завершался, ведь тогда война придет к ним?

Есть разные мнения на этот счет. Некоторые считают, что это делается, чтобы отсрочить начало агрессии России против других европейских стран. Я не очень в это верю. Думаю, Западная Европа, НАТО, Соединенные Штаты боятся того, чтобы степень эскалации с Россией дошла до той черты, когда может начаться Третья мировая война, а она уже будет ядерной.

Хотя эта война уже происходит. Некоторые западные эксперты считают, что продолжается даже Четвертая мировая война, если считать холодную войну Третьей мировой. В общем – именно так и было. Однако такое опасение ядерной войны создает впечатление, что страны Запада ничего не смогут сделать, если Россия гипотетически применит ядерное оружие, и поэтому лучше Москву успокоить, не увеличивать поддержку и успокоить Украину.

Это все мне напоминает 1938 – 1939 годы, которые предшествовали началу Второй мировой войны. Тогда тот же Запад пытался успокоить Гитлера в надежде на то, что он дальше не пойдет. А он пошел. Результатом стала Вторая мировая война, от которой пострадали не только бывший Советский Союз, но и почти половина мира. США также потеряли несколько тысяч своих военных после того, как были вынуждены вмешаться в войну для того, чтобы остановить Гитлера.

То, что сегодня происходит в центре Европы, очень напоминает те события. Как и тогда, Запад пытается создать впечатление, что он не собирается воевать с Россией и таким образом откладывает начало более негативных для него последствий. Однако это огромная ошибка, потому что Путин, хоть и никогда об этом не говорил, но всем понятно – он не откажется от того, чтобы Россия доминировала, по крайней мере в бывшем советском пространстве.

Поэтому государства Восточной Европы – страны Балтии, Польша, другие соседи бывшего Советского Союза, а ныне Украины как независимого государства – Путин считает сферой его влияния. Так же, как Грузию, Центральную Азию и тому подобное. Это понимает Украина, наши ближайшие соседи, но еще полностью не осознали западноевропейские партнеры.

Каких результатов ждать от переговоров в Женеве?

Следующий раунд трехсторонних переговоров должен состояться 17 – 18 февраля в Женеве. Какие ваши ожидания от этой встречи? Верите ли, что следующие переговоры приблизят стороны к миру?

По моему глубокому убеждению, никаких серьезных переговоров вообще не происходит. Это можно назвать по аналогии с "победобесием" – "переговоробесием". То есть симуляцией переговорного процесса, созданием впечатления, что якобы происходят какие-то переговоры.

Это то, что хочет видеть и слышать президент США Дональд Трамп. Не зря он после каждого раунда провозглашает в соцсетях о "безумном прогрессе", "приближении к чему-то", о "мире, который вот-вот наступит", о том, что он "остановит несколько десятков войн". Но на самом деле ничего не происходит.

На последнем раунде переговоров, который состоялся в Абу-Даби, насколько было известно из открытых источников, обсуждали серьезные технические вопросы те, кто имеет отношение к военной сфере. Однако это все будет потом. Нам нужно по крайней мере прекращение огня, а после этого уже можно переходить к техническим аспектам – кто за кем будет наблюдать, каким образом будут разводиться войска и так далее.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры зашли в тупик. США требуют от Украины уступок по оккупированным территориям в пользу России, однако Киев отказывается идти на такой "компромисс" без реальных гарантий безопасности.

Относительно международной миротворческой операции, то я не верю, что она может осуществляться под мандатом ООН, ЕС или НАТО, потому что Россия с этим никогда не согласится. В то же время для того, чтобы это было одобрено, нужно прежде всего остановить активные боевые действия, а потом уже переходить к техническим вопросам.

На сегодня единственный результат, который имеем от переговоров, и это очень важно, – обмен военнопленными. Возможно, это мелочь по сравнению с вопросом об окончании этой войны, но это далеко не мелочь для родных и близких этих людей, которые возвращаются. Это гуманитарные вопросы, и поэтому нам нужно соглашаться и продолжать даже такие никчемные переговоры в таком формате, если они по крайней мере приводят к таким результатам.

Серьезные политические вопросы, я уже не говорю о территориальных, возможно, обсуждать только после того, как будет прекращено активное ведение боевых действий. Сегодня, к сожалению, я не вижу никакой перспективы для того, чтобы это произошло в ближайшее время.

Почему Трамп продолжает иметь дела с Путиным?

Украина с начала переговоров настаивала, что сначала должно быть прекращение огня, а уже потом – все остальные договоренности. Сначала Европа и США поддерживали эту идею, но после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже эти требования уже не стояли на повестке дня. Или это результат того, что Путин обыграл все стороны и теперь может затягивать время? Почему нет жесткого давления со стороны США по этому поводу?

К сожалению, мы не имеем детальной информации о том, что на самом деле происходило в Анкоридже, поэтому можем только догадываться. Вероятно, Трамп элементарно купился на те обещания, которые ему давал Путин, и мы об этом слышали уже после их встречи – о фантастической сделке на 13 триллионов долларов. Это последнее предложение России, которое было сформулировано так называемым переговорщиком со стороны России Кириллом Дмитриевым. Ничего из этого никогда не будет.

Я хоть и знал, как бывший посол Украины в Вашингтоне, деятельность Дональда Трампа еще во время его первого президентского срока, но, к сожалению, ошибся, когда он был во второй раз избран президентом США. Мой прогноз заключался в том, что после того, как Путин несколько раз "кинет" Трампа, американский лидер наконец поймет, что с главой Кремля нельзя иметь дело и нужно прекратить так называемые переговоры.

К сожалению, этот процесс продолжается. Трамп все еще на что-то надеется. Понятно, что ему нужно повышать свой рейтинг перед промежуточными выборами в состав Конгресса США, которые состоятся в ноябре 2026 года. А рейтинг у него проседает, и ему необходимы определенные успехи. Конечно, внутренние вопросы США – это не наше дело, пусть американцы сами это решают, но Трампу нужны хоть призрачные, но успехи на внешнеполитическом фронте.

Важно! В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, на которых полностью переизберут Палату представителей, а также треть Сената. Публицист из США Андрей Пионтковский отметил, что сам Трамп теряет поддержку из-за ряда факторов, например "пленки Эпштейна" и действия службы ICE, из-за которых уже погибли два человека.

Он имел определенный успех в Венесуэле, но аналогичных побед пока мы не дождались в Иране. А что касается российско-украинской войны, то у Трампа, к сожалению, нулевые шансы войти в историю как человек, прекративший эту войну. Но он продолжает верить в то, что может что-то сделать.

Проблема заключается в том, что Трамп абсолютно не понимает сущность агрессии России против Украины и причин того, почему Москва вторглась на территорию нашего государства. Меня не удивляет, что у него нет этого осознания, потому что это далеко от его понимания. И, к сожалению, никто ему не смог подсказать.

Раньше у него были советники, которые более-менее разбирались в ситуации на территории бывшего СССР. Многие из них ушли, и я не знаю, кто ему сейчас советует в этих вопросах. Те клоуны, которые участвуют в так называемых переговорах, имеют, наверное, такой же нулевой уровень знаний о реальной ситуации между Украиной и Россией, в регионе, об истории и тому подобное. Они слушают рассказы Путина о печенегах, о Ярославе Мудром и прочее.

Чем для США может обернуться политика Трампа?

Не выглядит так, что действия Трампа подрывают авторитет не только его лично, но и США, из-за чего европейские страны начинают перестраивать связи с другими партнерами – и не ослабляет ли это позиции США в пользу Путина?

Я с вами абсолютно согласен. Этот хаотичный процесс внешнеполитической деятельности США во главе с Трампом, к сожалению, уже превратился даже не просто в хаотичный, а в полный беспорядок. И это подрывает устои, которые выстраивались веками.

То есть США, если не всегда, то по крайней мере в течение последних 100 – 150 лет стояли у истоков современной демократии. Их раньше называли "мировым жандармом", но я употребляю это определение в положительном смысле, ведь от их действий зависела ситуация не только вокруг самих Штатов, но и в Европе, Юго-Восточной Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

А сейчас Дональд Трамп и его ближайшее окружение – речь идет о людях, которые, как мне кажется, к сожалению, не до конца осознают тот факт, что роль Америки не может сводиться к устранению или самоустранению от урегулирования мировых проблем, потому что США как государство всегда зависели от ситуации даже в самых отдаленных уголках мира.

В то же время они от этого выигрывали, потому что росла их экономическая мощь и увеличивалась состоятельность. Даже на поставках оружия – я уже не говорю о политическом влиянии. Даже во время холодной войны, когда они конкурировали в этом смысле с бывшим Советским Союзом, им удавалось сохранять баланс. А после победы США в этой так называемой холодной войне они фактически получили подавляющее влияние во многих уголках мира.

Десятки стран в своей политике в значительной степени ориентировались именно на США. Они рассчитывали на поддержку – моральную, финансовую, экономическую, военную и другую, и это воспринималось как положительный фактор. То есть это не означало, что США давили на весь мир. Они скорее создавали вокруг себя такие условия, которые позволяли им самим активно развиваться, зарабатывать деньги и повышать благосостояние собственных граждан. И это работало.

Сегодня же мы видим определенное возвращение не к полной изоляции, а к периоду, когда США будто замыкаются в себе, и события, происходящие дальше чем за 500 миль от их границ, волнуют их значительно меньше. Речь идет прежде всего о том, что непосредственно касается Мексики, Канады, Латинской Америки – это еще находится в поле внимания. Зато события в Европе, на Ближнем Востоке, а тем более в Африке или Азии, интересуют их уже значительно меньше.

К сожалению, это приводит к негативным последствиям. Когда нет влияния и нет мощного игрока, способного превратить это влияние в реальные рычаги поддержки системы международной безопасности, возникает вакуум. Организация Объединенных Наций фактически ничего не может сделать – ее роль существенно ослабла, в том числе и из-за потери активной позиции США и других крупных государств, которую они имели раньше.

И этим пользуется Россия, создавая очаги напряжения в разных уголках мира. Речь идет не только об Украине. Стоит посмотреть на Африку. Хотя сейчас влияние России уже не такое мощное, как раньше, в частности в Сирии или в отдельных африканских странах, которые она в течение последних десятилетий пыталась втянуть в свою орбиту. Последствия этой политики остаются. К сожалению, все это ведет к фрагментации мирового порядка, а это не сулит нам ничего хорошего.

О будущем Украины в ЕС и гарантиях безопасности

Означают ли боевой опыт Украины и ее успехи на учениях с НАТО, о которых пишет The Wall Street Journal, что она уже стала ключевым субъектом безопасности, на который Европа вынуждена будет опираться в будущих угрозах?

Я на это надеюсь. Знаете, в 1945 году УССР стала одним из основателей ООН. Точно так же я очень хотел бы, чтобы сегодняшняя Украина – уже настоящее независимое государство – стала одним из основателей будущей системы международной безопасности. Превратится ли ЕС из политико-экономического блока в военно-политическую структуру, или появится какая-то другая организация – вопрос открытый. Но что-то с этим делать нужно.

Сегодня Украина имеет ценный опыт, к сожалению, добытый ценой крови и трагедий. Однако именно этот опыт дает нам полное право претендовать не просто на одну из ведущих ролей, а на роль номер один в формировании будущей межорганизационной системы безопасности, какой бы она ни была и как бы ни называлась – пока этого никто не знает.

Думаю, наиболее реальным вариантом было бы преобразование Европейского Союза в его нынешнем виде на более военно-направленный политический блок, где Украина заняла бы действительно ведущее место. Не зря идут разговоры о том, что Украина может, хотя я не слишком в это верю, но хочу надеяться, что за этими словами стоит реальность, стать, если не членом ЕС в следующем году, то по крайней мере начать этот процесс.

То есть раньше страны, которые становились членами ЕС, сначала проходили определенный переходный период реформ и подготовки, и только потом становились полноправными членами. Сейчас же в Брюсселе говорят о том, что Украина может "войти наоборот" – своеобразно с другого конца.

То есть стать "получленом" – возможно, не самое точное слово, но я позволю себе его употребить – и уже изнутри, имея право на ограниченное влияние на политику ЕС, участвовать в формировании будущего этой организации, в частности в военно-политическом плане. Сегодня, действительно, кроме Украины, никто не имеет такого опыта противостояния с Россией.

Да, думаю, наше поколение еще может дожить до этого. Но опять же повторяю, чтобы все эти процессы начались, сначала нужно хотя бы приостановить войну в ее активной фазе. Сегодня, к сожалению, таких перспектив мы не видим. Однако я верю, что настойчивость стран коллективного Запада и наша поддержка этих процессов могут дать результат и привести к желаемому.

Стоит ли вообще рассчитывать на реальные гарантии безопасности от партнеров, если переговоры затягиваются, а ключевые страны, в частности США, не готовы действовать до подписания соответствующих документов? И существует ли вообще выход из этого замкнутого круга, чтобы Украина получила действенные гарантии безопасности, не идя на невыгодные компромиссы?

Я бы хотел в это верить, но, к сожалению, эти дискуссии стали такими, что уже выглядят как вечные. То есть мы месяцами следим за этими обсуждениями, за теми планами и стратегиями, которые готовятся в Вашингтоне или Брюсселе.

Классический пример – и я боюсь ошибиться в названии – "Стратегия 2030", одобренная в Брюсселе. Это, кажется, документ НАТО, в котором говорится о подготовке к будущему противостоянию с Россией. Но уверены ли они, что у них есть время до 2030 года и Путин будет сидеть, ждать еще 4 – 5 лет, пока НАТО или отдельные его члены готовятся к тому, чего они боятся? То же касается и гарантий безопасности.

Можно еще 12 или 25 месяцев обсуждать это, но ничего конкретного не происходит. Возможно, мы с вами не все знаем, и определенные вещи происходят. Однако мне кажется, что ничего серьезного не делается.

Прошло уже почти 2 года, если не больше, с тех пор, как президент Франции Эммануэль Макрон впервые заговорил о каком-то гипотетическом международном военном контингенте – французском или французско-британском – который должен был быть введен на территории Украины, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию России. Затем все это превратилось в бесконечные обсуждения.

Затем была создана так называемая коалиция желающих. В нее входили более 10 стран, якобы готовых предоставить свои военные контингенты для гипотетической миротворческой операции на территории Украины. Ничего из этого не произошло. Сейчас об этом вообще прекратили говорить.

Мы имели все эти планы – 28 пунктов мирного плана, потом 20 пунктов, еще были разные другие инициативы; не говорю уже о китайском плане, южноафриканском, бразильско-мексиканском – их было более десятка. Ни один из них не реализован. То есть все боятся делать какие-то практические шаги, а обсуждать можно сколько угодно.

Вот, например, Мюнхенская конференция – замечательная площадка, чтобы 2 – 5 дней красиво что-то обсуждать и в результате ничего не делать. Все разойдутся и забудут о том, о чем говорили.

До тех пор, пока не появится настоящая политическая воля, прежде всего у лидеров наиболее мощных, по крайней мере западноевропейских стран – наших верных союзников, таких как Великобритания, Германия, Франция, Польша. Польша стоит отдельно, потому что она действительно наш партнер, несмотря на все вопросы и проблемы, которые существуют между нами. Но я искренне верю, что Польша является нашим настоящим другом.

До тех пор, пока в этих странах не появятся лидеры, как в прошлом – такие, как Маргарет Тэтчер или Рональд Рейган, Уинстон Черчилль, можно еще назвать с десяток подобных фигур. Это были люди, которые позволяли себе принимать политические решения, даже если они шли вопреки их срочным интересам. Иногда они даже проигрывали выборы после таких шагов. Тот же Уинстон Черчилль – по сути один из тех, кто выиграл Вторую мировую войну, и после этого его не переизбрали на должность премьер-министра Великобритании.

Сейчас, к сожалению, большинство, если не все, лидеры европейских стран, а также США, живут от выборов до выборов. То есть они прежде всего заботятся о своем рейтинге, о том, как их возможные внешнеполитические действия повлияют на этот рейтинг и помогут ли им выиграть следующие выборы. И при этом они часто забывают о глобальных, дальновидных интересах, от которых зависит будущее всей планеты, как бы это не звучало.

Но таких лидеров я сегодня, к сожалению, не вижу – их нет. Иногда они появляются, но очень быстро начинают заниматься вопросами внутренней политики, собственного переизбрания на следующую должность и другими делами. И это означает, что политическая воля потихоньку умирает.

Итак, пока не появится настоящая политическая воля и желание делать реальные вещи, а не просто бесконечно говорить о чем-то в Брюсселе, Мюнхене, Вашингтоне, Лондоне, Риме, Стамбуле и других городах, – ситуация не изменится.