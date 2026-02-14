Такое мнение Владимир Зеленский высказал во время выступления на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает 24 Канал.
Почему сначала нужны гарантии безопасности, а потом соглашение о мире?
Украинский лидер пытался объяснить присутствующим, что Владимир Путин никогда не откажется от войны. Он не представляет своей жизни без власти и агрессии против других стран. Глава Кремля оторван от реальной жизни.
По словам Зеленского, диктатор больше советуется с царем Петром и императрицей Екатериной о территориальных достижениях, чем с любым живым человеком о буднях.
Глава государства отметил, что Путин никогда не оставит в покое ни Украину, ни другие европейские нации также. Все потому, что он не может отпустить саму идею войны. "Он может видеть себя царем, но на самом деле он – раб войны", – говорит Зеленский.
Президент считает вполне возможным, что Путин будет жить еще 10 лет. Это означает, что война может вернуться и расшириться.
Именно поэтому Украине и Европе нужны реальные гарантии безопасности. По мнению Зеленского, соглашение о гарантиях безопасности должно быть заключено до любого соглашения о завершении войны. Гарантии, говорит политик, дадут ответ на главный вопрос: как долго не будет войны? "И мы надеемся, что президент Трамп услышит нас", – подытожил президент.
Какие еще заявления в Мюнхене сделал Зеленский?
- Владимир Зеленский выразил надежду, что удастся завершить войну до конца 2026 года во время Мюнхенской конференции по безопасности. Президент отметил, что многое зависит от лидеров и общественной поддержки, в частности со стороны Франции.
- Президент заявил, что Украина хочет гарантии безопасности от США на 30 – 50 лет вместо предложенных 15 лет. Украинская сторона провела встречу с сенаторами, чтобы призвать их увеличить время действия гарантий безопасности.
- Политики выразил пессимизм относительно переговоров в Женеве из-за смены руководителя российской делегации. Однако он надеется, что США не позволят оккупантам затянуть принятие решений.