Такое мнение Владимир Зеленский высказал во время выступления на панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает 24 Канал.

Почему сначала нужны гарантии безопасности, а потом соглашение о мире?

Украинский лидер пытался объяснить присутствующим, что Владимир Путин никогда не откажется от войны. Он не представляет своей жизни без власти и агрессии против других стран. Глава Кремля оторван от реальной жизни.

По словам Зеленского, диктатор больше советуется с царем Петром и императрицей Екатериной о территориальных достижениях, чем с любым живым человеком о буднях.

Глава государства отметил, что Путин никогда не оставит в покое ни Украину, ни другие европейские нации также. Все потому, что он не может отпустить саму идею войны. "Он может видеть себя царем, но на самом деле он – раб войны", – говорит Зеленский.

Президент считает вполне возможным, что Путин будет жить еще 10 лет. Это означает, что война может вернуться и расшириться.

Именно поэтому Украине и Европе нужны реальные гарантии безопасности. По мнению Зеленского, соглашение о гарантиях безопасности должно быть заключено до любого соглашения о завершении войны. Гарантии, говорит политик, дадут ответ на главный вопрос: как долго не будет войны? "И мы надеемся, что президент Трамп услышит нас", – подытожил президент.

Какие еще заявления в Мюнхене сделал Зеленский?