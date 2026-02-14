Таку думку Володимир Зеленський висловив під час виступу на панельній дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає 24 Канал.

Чому спершу потрібні гарантії безпеки, а потім угода про мир?

Український лідер намагався пояснити присутнім, що Володимир Путін ніколи не відмовиться від війни. Він не уявляє свого життя без влади та агресїі проти інших країн. Очільник Кремля відірваний від реального життя.

За словами Зеленського, диктатор більше радиться з царем Петром та імператрицею Єкатериною про територіальні здобутки, ніж з будь-якою живою людиною про буденність.

Глава держави зауважив, що Путін ніколи не залишить у спокої ані Україну, ані інші європейські нації також. Усе тому, що він не може відпустити саму ідею війни. "Він може бачити себе царем, але насправді він – раб війни", – каже Зеленський.

Президент вважає цілком можливим, що Путін житиме ще 10 років. Це означає, що війна може повернутися і розширитися.

Саме тому Україні та Європі потрібні реальні гарантії безпеки. На думку Зеленського, угода про гарантії безпеки повинна бути укладена до будь-якої угоди про завершення війни. Гарантії, каже політик, дадуть відповідь на головне питання: як довго не буде війни? "І ми сподіваємося, що президент Трамп почує нас", – підсумував президент.

