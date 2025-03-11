Рубио встретился с принцем Саудовской Аравии и поблагодарил за организацию переговоров с Украиной

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию и провел встречу с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Он поблагодарил принца за гостеприимство и содействие организации переговоров, направленных на прекращение войны в Украине.

Рубио и Мухаммад бин Салман Аль Сауд в частности обсудили угрозу судоходству в Красном море со стороны хуситов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и Госдепартамент США.

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Рубио прибыл в Саудовскую Аравию

Рубио выразил благодарность за инициативу Саудовской Аравии по поддержке мирных переговоров.

Госсекретарь поблагодарил наследного принца за то, что он снова принял Соединенные Штаты на переговорах, чтобы помочь решить войну в Украине и обеспечить прочный мир,

– говорится в сообщении Госдепартамента США.

Во время встречи также подняли вопрос ситуации в Йемене и угрозы международному судоходству со стороны хуситов, что представляет опасность для глобальной торговли, американских интересов и саудовской инфраструктуры.

Отдельно обсуждали Сирию и перспективы создания "стабильного правительства, свободного от терроризма".

"Они обсудили восстановление в Газе. Госсекретарь поблагодарил наследного принца за прием арабских стран и подтвердил твердую приверженность Соединенных Штатов к тому, что любое решение ситуации в Газе не должно предусматривать никакой роли для ХАМАС", – добавили в Госдепе.

CNN уточняет, что переговоры между госсекретарем США и наследным принцем продолжались более двух часов накануне важной встречи между делегациями США и Украины, которая состоится сегодня, во вторник 11 марта.

Напомним, Рубио надеется, что вопрос приостановления военной помощи Украине будет решен во время переговоров в Саудовской Аравии. Также он прокомментировал возможность прекращения огня в Украине, отметив инициативу Киева о перемирии в воздухе и на море.