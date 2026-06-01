Иран ставит на паузу мирные переговоры с США, – СМИ

К вечеру 1 июня стало известно, что переговоры между Ираном и США на паузе. Тегеран объяснил свое решение.

Об этом информирует Tasnim.

Почему прекратились переговоры Иран – США?

Дело в том, что продолжаются военные действия Израиля в секторе Газа и Ливане – по крайней мере, так утверждают в Тегеране. Поэтому Иран приостанавливает косвенный обмен сообщениями с США в рамках мирных переговоров.

"Тегеран настаивает, что переговоры не возобновятся, пока Израиль не прекратит операции и не выведет свои войска с оккупированных территорий в Ливане. Иранские официальные лица также заявляют, что Иран и связанные с ним группировки рассматривают возможность усиления давления, в частности возможно перекрытие ключевых морских путей, таких как Ормузский пролив и пролив Баб-эль-Мандеб", – рассказывает иранские СМИ издание Clash Report.

Между тем сами Tasnim выпустили довольно воинственное заявление.

Пока мнение Ирана по этому вопросу не будет учтено, переговоров не будет,

– пишут они.

Там отметили, что перемирие в Ливане было предпосылкой перемирия между Тегераном и Вашингтоном. А потому оставляют за собой право реагировать и "открывать новые фронты" – собственно, блокировать Ормуз и Баб-эль-Мандеб.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи написал в своей соцсети Х (бывший твитер), что перемирие между Ираном и США однозначно является перемирием на всех фронтах, в том числе в Ливане.

"Его нарушение на одном фронте является нарушением перемирия на всех фронтах. США и Израиль несут ответственность за последствия любого нарушения", – подчеркнул он.

CNBC добавило, что после заявлений Ирана цены на нефть выросли более чем на 5 процентов.