"Проблема будет решена": СМИ раскрыли, на каком этапе мирное соглашение между США и Ираном

Уже в ближайшее время США, Израиль и Иран могут согласовать базовые условия прекращения войны на Ближнем Востоке, тогда как полноценное мирное соглашение стороны, вероятно, смогут заключить в течение двух следующих месяцев.

Об этом сообщают The Times of Israel, агентство Reuters и арабское издание Al Hadath.

Как США оценивают ситуацию?

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что уже вскоре Иран может согласиться на меморандум о взаимопонимании относительно прекращения конфликта, и выразил надежду на "положительные новости" в ближайшее время.

"Есть вероятность того, что сегодня, завтра или через несколько дней у нас будет что сказать. Определенный прогресс достигнут, определенная работа ведется. Даже сейчас, когда я говорю с вами, работа продолжается", – заявил высокопоставленный чиновник.

Впрочем, американский политик отметил ранее озвученную позицию Вашингтона о необходимости полного разблокирования критически важного Ормузского пролива, а также отказа и передачи высокообогащенного урана.

Дональд Трамп предпочитает решать подобные проблемы путем переговоров и дипломатических переговоров. Именно над этим мы сейчас и работаем. Но эта проблема будет решена, как ясно дал понять президент, так или иначе. Надеемся, что это будет сделано дипломатическим путем,

– заявил он.

Какова текущая позиция Ирана?

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи после обсуждений с Пакистаном, который выступает посредником, заявил государственному телеканалу IRIB о значительном прогрессе в подготовке рамочного соглашения по окончанию войны с США.

"В течение разумного периода от 30 до 60 дней будут обсуждены детали этих пунктов, и в результате будет заключено окончательное соглашение. Сейчас мы находимся в процессе завершения работы над этими меморандумами", – говорит он.

Иранский представитель уточнил, что на первом этапе стороны планируют согласовать базовый меморандум о взаимопонимании, который будут состоять из не менее 14 ключевых положений, приемлемых для этих же сторон.

Впрочем, СМИ также объясняют, что нынешнее сближение позиций не означает окончательного решения всех противоречий, которые были ранее. Сейчас переговоры направлены на поиск компромисса, удовлетворительного для США и Ирана.

В то же время Al Hadath приводит другое заявление чиновника, согласно которому, ядерная программа Ирана не будет входить в предложенную США сделку. По его словам, приоритетом для сторон остается урегулирование конфликта.

На данном этапе мы не будем обсуждать детали ядерного вопроса. Мы решили уделить первоочередное внимание насущному для нас вопросу: прекращению войны на всех фронтах, включая Ливан,

– заверил Эсмаил Багаи.

Он добавил, что Тегеран настаивает на переносе обсуждения ядерной программы и ряда других спорных вопросов на более поздний этап переговоров. Эти темы смогут уже рассмотреть после достижения базовых договоренностей.

Что этому предшествовало?

NYT сообщало, что Соединенные Штаты недавно фактически полностью исключили Израиль и премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху из переговоров с иранской стороной, что может иметь серьезные политические последствия.

Зато Axios информировало, что американский президент Дональд Трамп обсуждал со своими советниками вопрос возможного возобновления военных действий против Ирана, в частности обстрелов, в случае отсутствия прогресса.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи запретил вывоз из страны высокообогащенного урана, что может плохо повлиять на переговоры с американской стороной.