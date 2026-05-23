Недавно террориста задержали. Об этом подробнее рассказывают в материале The New York Post.

Как террорист планировал расправу над Иванкой Трамп?

Мохаммад Бакир Саад Дауд аль-Саади якобы дал "обещание" убить Иванку Трамп и даже имел схему или план ее дома во Флориде. Также утверждается, что он прямо заявлял о намерении атаковать семью Дональда Трампа, объясняя это желанием отомстить за смерть Сулеймани, которого считал своим наставником.



Мохаммад Бакир Саад Дауд аль-Саади рядом с Сулеймани / Скриншот из материала NYP

В частности, бывший заместитель военного атташе в посольстве Ирака в Вашингтоне Энтифад Кандар заявил, что после гибели Сулеймани подозреваемый якобы говорил людям, что нужно "уничтожить Иванку Трамп, чтобы сжечь дом Трампа так, как он разрушил их дом".

Также отмечалось, что он имел информацию или план относительно района во Флориде, где проживает семья Трампов. Другой источник также подтвердил, что, по их данным, готовился подобный план против Иванки Трамп.

Кроме того, подозреваемый якобы публиковал в соцсети X карту района во Флориде, где расположен особняк Иванки Трамп и ее мужа Джареда Кушнера, вместе с угрожающими сообщениями на арабском языке. В этих сообщениях Мохаммад Бакир Саад Дауд аль-Саади заявлял, что "никакие дворцы и даже Секретная служба не смогут защитить" цель, а также писал об этапах "наблюдения и анализа" и неизбежности "мести".



Саад Дауд аль-Саади "сталкерил" Иванку Трамп / Скриншот

Что известно о террористе и в каких еще преступлениях его обвиняют?

Согласно материалам, он является гражданином Ирака и якобы высокопоставленным участником сетей, связанных с проиранскими группировками, в частности Катаиб Хезболла и КСИР. Его задержали в Турции 15 мая и экстрадировали в США, где ему предъявили обвинение в причастности к 18 атакам и попыткам атак в Европе и США.

Следствие утверждает, что Саад Дауд аль-Саади мог быть причастен к нападениям на объекты в разных странах, в частности поджога банка Bank of New York Mellon в Амстердаме, ножевого нападения в Лондоне, стрельбы возле консульства США в Торонто, а также других инцидентов и неудачных попыток атак.

Также его связывают с поджогами и нападениями на еврейские объекты в Европе, включая синагогу в Льеже и храм в Роттердаме. По данным следователей, он активно координировал действия через социальные сети, публиковал изображения оружия, угрозы и фото из разных стран, включая туристические локации вроде Эйфелевой башни и других известных мест.



Мохаммад Бакир Саад Дауд аль-Саади / Скриншот

Отдельно отмечается, что он использовал религиозное туристическое агентство как прикрытие для международных поездок и контактов. Вместе с тем, у Саада Дауд аль-Саади был иракский служебный паспорт, который, по словам источников, давал ему упрощенный доступ к пересечению границ и прохождению процедур в некоторых аэропортах.

По утверждениям собеседников издания, он мог использовать этот статус для частых поездок и установления контактов с различными сетями. После задержания он находится под стражей в США, в следственном изоляторе Metropolitan Detention Center в Бруклине, где содержатся также другие известные заключенные.

Что известно об убийстве Касема Сулеймани?

3 января 2020 года иранский генерал Касем Сулеймани был ликвидирован в результате точечного удара США возле международного аэропорта в Багдаде. Операцию провели по решению президента Дональда Трампа.

Вместе с Сулеймани погиб заместитель руководителя иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. По данным, их автомобильный кортеж был поражен ударом беспилотника MQ-9 Reaper вскоре после прибытия в аэропорт.

В США Сулеймани считали ключевой фигурой иранских военных операций в регионе и ответственным за планирование атак против американских военных и дипломатов.