Протеже Путина возглавил переговоры Трампа с Россией, – WSJ

Главным переговорщиком Дональда Трампа является нью-йоркский бизнесмен Стив Уиткофф. Его называют "протеже Путина", ведь считают, что Кремль активно способствовал его продвижению к нынешней должности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как Уиткофф стал главным переговорщиком Трампа?

Как пишет издание, крупный нью-йоркский бизнесмен Стив Уиткофф стал главным международным переговорщиком Дональда Трампа. Ему удалось это несмотря на полное непонимание геополитических вопросов.

По данным WSJ, его карьерный взлет стал возможным благодаря Кремлю. Там по достоинству оценили уровень некомпетентности Виткоффа и активно продвигали его как ключевого переговорщика с Россией.

После возвращения Трампа в Белый дом Уиткофф получил должность спецпосланника на Ближнем Востоке из-за своего бизнес-опыта в Саудовской Аравии. Однако усилия Кремля перенаправили его деятельность на переговоры с Россией. Тогда вопросом российско-украинской войны должен был заниматься Кит Келлог, но Кремль оттеснил его на второй план.

Как говорится в материале, за почти год Виткофф шесть раз посетил Россию, однако ни разу не посетил Украину.

Также журналисты добавляют, что с конца Второй мировой войны контакты между Вашингтоном и Москвой всегда осуществлялись по строгим протоколам опытных дипломатов. Однако с приходом Трампа эта система "рухнула".

Так, сейчас Соединенные Штаты не имеют посла в Москве или помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам. Единственный, кто ведет переговоры с Россией – Стив Уиткофф, который отклонил многочисленные предложения ЦРУ о брифингах по России.

В то же время Госдепартамент США создал небольшую группу для помощи Уиткоффу, но, как пишет издание, они едва получали отчеты о его встречах за рубежом.

Как на выбор переговорщика повлиял Путин?

По данным источников СМИ, Путин анализировал психологические портреты людей из окружения Трампа. Диктатор решил, что Кит Келлог не подходит для переговоров с Россией из-за явной проукраинской позиции.

Трамп открыто скептически относится к государственным институтам и высоко ценит личную преданность своего давнего друга Уиткоффа. Поэтому его назначение спецпосланником не стало для Путина проблемой.

Отмечается, что во время первой встречи в Кремле Путин несколько часов рассказывал Виткоффу свою версию российской истории. Таким образом российский диктатор оценивал его готовность принимать российские взгляды.

В награду за слушание лекций, говорится в материале, Виткофф получил освобождение американского учителя Марка Фогеля, который четыре года находился в российской тюрьме. Это, по мнению издания, показало Виткоффу "уступчивость" России.

После этого Уиткофф встречался с Путиным еще пять раз. После каждой из встреч он рассказывал, как "Россия стремится к миру".

Что известно о переговорах России и США?