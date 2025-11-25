США и Россия проводят секретные переговоры об обновленном мирном плане после Женевы

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл вечером 24 ноября встретился с российской делегацией в Абу-Даби, столице ОАЭ. Во вторник, 25 ноября, соответствующие контакты сторон продолжатся.

Переговоры касаются мирного плана США, в частности обновленных в нем пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times, ABC News и Politico.

Что известно о переговорах России и США в ОАЭ?

Дэн Дрисколл снова встретится с российскими чиновниками и, по данным источников СМИ, представит мирное соглашение, о котором в воскресенье договорились США и Украина. Речь идет об отредактированном документе после встреч в Женеве.

Обновленную версию документа сократили до 19 пунктов. По словам собеседников, из него, в частности убрали ряд противоречивым условий, в частности пункт о выходе войск Украины из контролируемых частей Донецкой области.

Также есть информация о том, что Дрисколл планирует встретиться с руководителем ГУР МО Кириллом Будановым. Напомним, The Guardian писал, что Трамп назначил Дрисколла спецпредставителем для продвижения "мирного плана".

Отметим, Марко Рубио, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже вернулись в США. Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич поехал в Брюссель, чтобы проинформировать союзников.

Что этому предшествовало?