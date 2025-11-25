США и Россия проводят секретные переговоры об обновленном мирном плане после Женевы
- США и Россия проводят секретные переговоры в Абу-Даби по обновленному американскому мирному плану.
- Дэн Дрисколл, назначенный Трампом спецпредставителем, планирует представить документ, согласованный с Украиной.
Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл вечером 24 ноября встретился с российской делегацией в Абу-Даби, столице ОАЭ. Во вторник, 25 ноября, соответствующие контакты сторон продолжатся.
Переговоры касаются мирного плана США, в частности обновленных в нем пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times, ABC News и Politico.
Что известно о переговорах России и США в ОАЭ?
Дэн Дрисколл снова встретится с российскими чиновниками и, по данным источников СМИ, представит мирное соглашение, о котором в воскресенье договорились США и Украина. Речь идет об отредактированном документе после встреч в Женеве.
Обновленную версию документа сократили до 19 пунктов. По словам собеседников, из него, в частности убрали ряд противоречивым условий, в частности пункт о выходе войск Украины из контролируемых частей Донецкой области.
Также есть информация о том, что Дрисколл планирует встретиться с руководителем ГУР МО Кириллом Будановым. Напомним, The Guardian писал, что Трамп назначил Дрисколла спецпредставителем для продвижения "мирного плана".
Отметим, Марко Рубио, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже вернулись в США. Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич поехал в Брюссель, чтобы проинформировать союзников.
Что этому предшествовало?
В Швейцарии в воскресенье, 23 ноября, прошли переговоры США, Украины и Европы по мирному плану президента Дональда Трампа. Часть пунктов скандального плана была изъята, часть – изменена.
В частности, в новой версии американского "мирного плана" для Украины больше не упоминается использование замороженных российских активов. Ранее этот пункт резко раскритиковали в Европейском Союзе.
В ISW сообщали, что Россия настаивает на продолжении войны против Украины, отказываясь принять любой мирный план, не предусматривающий капитуляции Украины. Москва хочет устранить "коренные причины".