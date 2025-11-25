США та Росія проводять секретні переговори про оновлений мирний план після Женеви

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл увечері 24 листопада зустрівся з російською делегацією в Абу-Дабі, столиці ОАЕ. У вівторок, 25 листопада, відповідні контакти сторін продовжаться.

Переговори стосуються мирного плану США, зокрема оновлених у ньому пунктів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times, ABC News та Politico.

Що відомо про переговори Росії та США в ОАЕ?

Ден Дрісколл знову зустрінеться з російськими посадовцями і, за даними джерел ЗМІ, представить мирну угоду, про яку в неділю домовилися США та Україна. Ідеться про відредагований документ після зустрічей у Женеві.

Оновлену версію документа скоротили до 19 пунктів. За словами співрозмовників, з нього, зокрема, прибрали низку суперечливих умов, а саме пункт про вихід військ України з контрольованих частин Донецької області.

Також є інформація про те, що Дрісколл планує зустрітися з керівником ГУР МО Кирилом Будановим. Нагадаємо, The Guardian писав, що Трамп призначив Дрісколла спецпредставником для просування мирного плану.

Зазначимо, Марко Рубіо, Стів Віткофф і Джаред Кушнер уже повернулись до США. Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі Алексус Гринкевич поїхав до Брюсселя, щоб поінформувати союзників.

Що цьому передувало?