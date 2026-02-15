Экс-посол в США ответил, почему Трамп не выдвигает Путину жестких условий

В США не звучит жесткое требование к России сначала прекратить огонь, а уже потом переходить к другим договоренностям. Зато переговорный процесс продолжается без четких ультиматумов со стороны Вашингтона.

Руководитель направления исследований в сфере международной политики, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко в эфире 24 Канала объяснил, почему Дональд Трамп не выдвигает Путину жестких условий. По его словам, это связано как с личным подходом Трампа, так и с внутриполитическими расчетами в США.

Трамп мог поверить обещаниям Путина

Ельченко отметил, что точной информации о деталях разговоров между сторонами нет, поэтому можно только делать предположения. По его словам, одна из причин отсутствия жестких условий может заключаться в том, что Дональд Трамп поверил обещаниям Кремля. Речь идет в частности о масштабных экономических предложениях, которые звучали с российской стороны.

Я думаю, что, возможно, Трамп просто элементарно купился на те обещания, которые ему предоставлял Путин,

– заявил Ельченко.

Он напомнил о громких заявлениях о якобы триллионных инвестиционных возможностях, которые продвигались российской стороной. По его убеждению, эти обещания являются нереалистичными и не будут иметь практического воплощения. В то же время сам процесс контактов продолжается.

Ничего этого никогда не будет,

– подчеркнул он.

По его словам, Трамп до сих пор надеется на возможность достичь результата и войти в историю как политик, который остановил войну. Именно это может объяснять осторожность в формулировке публичных требований к Москве.

Как влияет внутренняя политика США?

Позиция Белого дома не существует в вакууме и зависит от внутриполитического контекста. Впереди у США промежуточные выборы в Конгресс, а рейтинги Трампа, по его словам, проседают. В такой ситуации любые внешнеполитические "успехи" могут стать элементом предвыборной стратегии.

Ему нужны хоть какие-то, пусть призрачные, но все-таки успехи на внешнеполитическом фронте,

– отметил Ельченко.

Трамп может рассматривать переговорный процесс как возможность продемонстрировать прогресс, даже если реального прорыва нет. В то же время шансы войти в историю как человек, который остановил эту войну, он оценивает скептически.

Заметьте! В интервью Politico на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский заявил, что переговоры зашли в сложную фазу из-за территориальных требований Кремля и отсутствия гарантий безопасности для Украины. Он отметил, что без четких гарантий Киев не готов к компромиссам, и напомнил об опыте Будапештского меморандума, который, по его словам, объясняет недоверие украинцев.

Сам процесс, по его убеждению, пока не имеет оснований для оптимизма.

Я думаю, что нулевые здесь шансы у Трампа войти в историю как человек, который прекратил эту войну,

– подчеркнул он.

Он добавил, что несмотря на это Трамп, вероятно, продолжает верить в возможность достичь договоренностей с Путиным. Именно это может объяснять отсутствие жесткой публичной риторики со стороны Вашингтона.

Трамп не понимает природы этой войны

Ельченко отметил, что проблема значительно глубже, чем тактические просчеты или предвыборные интересы. По его словам, Дональд Трамп не до конца осознает причины российской агрессии и исторический контекст этой войны. Без понимания сущности конфликта сложно формировать жесткую и последовательную позицию.

Проблема заключается в том, что Трамп совершенно не понимает сущность этой агрессии, причин того, почему Россия вторглась в Украину,

– заявил Ельченко.

Он добавил, что раньше в окружении Трампа были советники, которые лучше ориентировались в ситуации на постсоветском пространстве. Сейчас же, по его мнению, круг лиц, которые влияют на решение, не имеет достаточного понимания реалий региона. Это сказывается и на качестве переговорного процесса.

Я не знаю, кто ему сейчас советует по этим вопросам. Те люди, которые участвуют в так называемых переговорах, имеют нулевой уровень знаний о реальной ситуации между Украиной и Россией,

– подчеркнул он.

Такая ситуация вредит не только самому Трампу, но и международному авторитету США. Именно поэтому часть европейских стран начинает перестраивать свои внешнеполитические связи.

