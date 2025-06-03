После второго раунда переговоров позиции Украины и России не стали ближе, – BBC

В Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, на встрече стороны смогли договориться о новых гуманитарных мерах, но до перемирия, не говоря уже о мирном соглашении, дело снова не дошло.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал BBC.

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Вопрос с российским "меморандумом" оставался до встречи

Журналисты отметили, что до последнего момента оставалось непонятным, состоится ли новый раунд переговоров России и Украины в Стамбуле.

Провести его предложила российская сторона в лице главы МИД Сергея Лаврова. Именно в Москве призвали Киев подготовить черновики меморандумов с условиями возможного перемирия. Украина согласилась и передала документы еще на прошлой неделе. Российская делегация отказалась делать то же самое заранее, пообещав подать свои предложения уже на встрече.

Именно отказ Москвы заранее предоставить документ, который определяет повестку дня встречи, заставил Киев до последнего тянуть с ответом на вопрос, поедет ли украинская делегация в Стамбул. Только вечером воскресенья, 1 июня, Владимир Зеленский подтвердил: переговоры состоятся,

– говорится в материале.

Утром 2 июня возле дворца Чираган на берегу Босфора, бывшей султанской резиденции XIX века, теперь превращенной в фешенебельный отель, собрались сотни журналистов.

Предыдущая встреча – как и переговоры трехлетней давности – проходила в соседнем президентском дворце Долмабахчи. Почему для нового раунда выбрали другую площадку, непонятно. Репортеры, которые работали на переговорах в мае, предположили, что решение приняли для удобства прессы.

Встреча началась с задержкой после приветственного слова главы МИД Турции Хакана Фидана. До этого глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, переговорил с помощником президента России Владимиром Мединским, который возглавляет российскую сторону, при посредничестве турецкого министра. По данным российских СМИ, встреча длилась 2,5 часа.

Переговоры делегаций в итоге продолжались чуть более часа, что было меньше первого раунда. По словам Мединского, разговор шел на русском языке.

Договориться удалось об обмене пленными и телами погибших

Журналисты пишут, что, как и после первого раунда переговоров, единственным конкретным результатом встречи стали договоренности по гуманитарным вопросам. Обе делегации подтвердили, что договорились о новом масштабном обмене военнопленными по формуле "всех на всех". Он будет касаться двух категорий – молодых людей моложе 25 лет, тяжелобольных и тяжело раненых.

Стороны также договорились об обмене телами погибших военных. По словам Умерова, речь идет о формате "6000 на 6000".

Еще одной центральной темой встречи стало возвращение на родину украинских детей, в похищении которых Киев обвиняет Москву.

Владимир Мединский, общаясь с прессой, уточнил, что в списке 339 имен. Правда, подчеркнул он, в Москве не считают этих детей похищенными.