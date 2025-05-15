Состав российской делегации в Стамбуле стал пощечиной Украине и всем нам, – МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что состав российской делегации, который Путин утвердил для переговоров в Стамбуле, стал "пощечиной по лицу" для Украины и союзников по НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы МИД перед началом неформальной встречи министров стран НАТО в Анталии в четверг, 15 мая.

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Что означает состав российской делегации в Стамбуле

Маргус Тсахкна заявил, что отказ Владимира Путина от встречи в Стамбуле свидетельствует о том, что он не воспринимает серьезно эту возможность достичь мира и начать реальные переговоры.

Наоборот, отправка на переговоры ультранационалистического автора различных книг, который на самом деле является никем в российской политике, является, по моему мнению, пощечиной для Украины, для всех нас. Итак, Путин не воспринимает эту возможность серьезно, и мы должны продолжать поддерживать Украину,

– подчеркнул глава МИД Эстонии.

Напомним, поздно вечером 14 мая Кремль опубликовал состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции. Сам Владимир Путин решил не ехать в Стамбул, а взамен отправил на встречу Владимира Мединского, Михаила Галузина, Игоря Костюкова и Александра Фомина.

Впоследствии состав делегации России на переговорах прокомментировал Владимир Зеленский. Президент Украины по прибытии в Анкару заявил, что такой уровень "похож на бутафорский". Глава государства также добавил, что дальнейшие шаги будут решены после встречи с Реджепом Эрдоганом, ведь сейчас "нужно понять, какой у российских представителей мандат".